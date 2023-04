Mira Murati: Kao i kod drugih revolucija, otvorit će se nova zanimanja, a neka će izumrijeti

Otkako je predstavljen, gotovo svakoga dana pojavi se nešto novo oko ChatGPT-ja. Moćni model umjetne inteligencije ovih je dana u fokusu zbog osobe koja je vodila njegovo stvaranje, a sada nadzire unapređivanje. Glavna tehnološka direktorica Open AI-ja, tvrtke iz koje dolazi Chat GPT, Albanka je Mira Murati. Ona vodi timove koji razvijaju Dall-E, alat koji temeljem umjetne inteligencije stvara grafička djela koja su često nalik i umjetničkima, te ChatGPT.

Već dugo ništa nije pokrenulo takvu kontroverzu u tehnološkom svijetu koji se sam po sebi izuzetno brzo giba. ChatGPT kao pojam prestigao je bitcoin u najpretraživanijim pojmovima prema Googleovim Trendovima kojima se prati taj parametar. Microsoft je prvi prepoznao potencijal koji leži u OpenAI-ju te je uložio 10 milijardi dolara, a uspjeh ChatGPT-ja pokrenuo je uzbunu u Googleu koji se sada žuri da njegov Brad barem dostigne mogućnosti svega što je napravljeno pod Mirom Murati u OpenAI-ju.

Počela u Goldman Sachsu

– Kao i kod drugih revolucija koje smo prošli, bit će novih zanimanja, a neka će biti izgubljena, ali optimistična sam – rekla je Murati u nedavnom intervjuu Timeu. Neobičan je to uspjeh jer OpenAI još ne zarađuje, a već je procijenjen na 30 milijardi dolara. Još je interesantnije da je Murati pobornica – regulacije umjetne inteligencije. Ova Albanka rođena u Flori ima tek 35 godina. Uvijek je bila fascinirana znanošću i tehnologijom. Studij računalstva na Sveučilištu u Tirani završila je s odličnim uspjehom. Sa 16 godina preselila se u kanadsku državu Victoriju gdje je pohađala Lester B. Pearson United World College of the Pacific, jedan od 18 fakulteta u mreži United World Colleges. Za to školovanje biraju se učenici iz 155 zemalja kroz sustav nacionalnih odbora, a nakon školovanja stječu međunarodnu visokoškolsku diplomu. Nakon toga Murati je se nastavila školovati na Thayer School of Engineering na fakultetu Dartmouth koji se smatra jednom od prestižnih američkih škola. Tamo je stekla diplomu iz strojarstva. Ima interesantan karijerni put.

Počela je u banci Goldman Sachs pa prešla u francuski Zodiac Aerospace. Riječ je o jednoj od najstarijih svjetskih kompanija iz područja razvoja zrakoplovnih i svemirskih sustava koju je kasnije preuzeo također francuski Safran. Zatim je otišla u Teslu gdje je provela tri godine, većinom vodeći razvoj Modela X, kako navodi Fast Company, a onda otišla u Leap Motion, tvrtku koja se bavi razvojem senzora kretanja. OpenAI-ju pridružila se 2018. godine i danas tamo vodi razvoj najambicioznijeg njihova sustava, ChatGPT-ja. Prethodno je Mira Murati bila zadužena za istraživanje, razvoj proizvoda i implementaciju u OpenAI-ju. Osim sudjelovanja u strategiji za razvoj hardvera, nadgledala je timove za dodatno učenje i sigurnosna istraživanja.

– Nismo očekivali ovu razinu uzbuđenja zbog izlaska našeg djeteta u svijet. Mi smo, zapravo, čak imali i tremu zbog objave. Jedva čekam vidjeti područja u kojima će biti koristan ljudima, a ne da samo bude novost i pobuđuje čistu znatiželju – kazala je.

Objasnila je što je zapravo ChatGPT.

– ChatGPT je u biti veliki razgovorni model, velika neuronska mreža koja je osposobljena za predviđanje sljedeće riječi, a izazovi s njim slični su izazovima koje vidimo s osnovnim velikim jezičnim modelima: može izmišljati činjenice – opisala je ne bježeći od činjenice da ni ovako napredan model nije savršen. Barem ne još.

Muratino zanimanje za umjetnu inteligenciju počelo je još 2013. godine, kada se pridružila Tesli. U to je vrijeme tvrtka izdavala rane verzije Autopilota, svog softvera za pomoć vozaču na temelju umjetne inteligencije te je radila na robotima s umjetnom inteligencijom za svoje tvornice. To je navelo Miru Murati da pogleda i druge primjene u stvarnom svijetu. Prešla je u startup Leap Motion 2016. kako bi radila na sustavu proširene stvarnosti koji bi zamijenio tipkovnice. Nadala se da će interakciju s računalom učiniti "intuitivnom kao što je to igranje loptom". No ubrzo je shvatila da tehnologija temeljena na virtualnoj stvarnosti nije ni blizu spremna za masovnu publiku.

Prilagođen svima

To je dovelo do njezina pridruživanja OpenAI-ju 2018. i njezina nadzora nad uvođenjem Dall-E-ja i ChatGPT-ja.

– Mislim da možemo vidjeti da ima potencijal doista promijeniti način na koji učimo. Učionice imaju, recimo, 30 ljudi. Svatko ima različit životopis, različite načine kako uči, a svi dobivaju u osnovi isti kurikulum. S alatima kao što je ChatGPT možete beskrajno razgovarati s modelom kako biste razumjeli koncept i način koji je prilagođen vašoj razini razumijevanja. Ima golem potencijal da nam pomogne u personaliziranom obrazovanju – objasnila je što je za sada najvrednije kod modela čiji razvoj vodi.