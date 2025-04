Minusi diljem zemlje, još može biti i snijega. Evo kada će temperatura porasti

Na Jadranu će danas biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. Uglavnom na istoku očekuje se lokalno pljusak kiše ili susnježice, ujutro i snijega. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito podno Velebita na udare i olujna, poslijepodne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura bit će između 6 i 11, na Jadranu 10 i 14 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Jutros u 6 sati, najniža temperatura zraka izmjerena je na Zavižanu, a iznosila je -9.8 °C. Slijede Čabar s -5.3 °C, Medvednica s -5.2 °C, Daruvar s -3.8 °C, Otočac s -3.4 °C te Ogulin u kojem je izmjereno -3.0 °C. Zbog vjetra su izdana upozorenja diljem zemlje. Narančasto, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano je za Velebitski kanal, dok su žuta na snazi za riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Dalmaciju.

Hrvatski autoklub (HAK) upozorio je kako je, zbog niskih jutarnjih temperatura, na cestama u unutrašnjosti moguća poledica te je potreban osobit oprez na mostovima i nadvožnjacima. "Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je omiška obilaznica (DC553). Na državnoj cesti DC1 Gornji Vaganac-Bruvno zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I i II. skupina)", navodi HAK.

U unutrašnjosti će idućih dana biti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku uglavnom u drugom dijelu dana samo lokalno može pasti malo kiše ili poneki pljusak, osobito u utorak i četvrtak. Na Jadranu će biti pretežno sunčano, prolazno uz umjerenu naoblaku. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u četvrtak sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, u noćnim i jutarnjim satima uz obalu i umjerena bura, još u utorak na udare i jaka. Temperatura zraka u postupnom rastu, još do srijede uz hladna jutra u kopnenim krajevima mogućnost za slab mraz, navodi DHMZ.

Foto: DHMZ

"Idućih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano uz postupan porast temperature zraka. Više oblaka bit će na istoku, gdje još može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U utorak ujutro još će ponegdje biti slabog mraza. Na Jadranu pretežno sunčano i postupno sve toplije. Bura će u utorak oslabjeti i okrenuti na slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.