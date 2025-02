Ministrica Vučković uručila ugovore za početak izgradnje Šagulje, investicija je vrijedna 12,86 milijuna eura

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković uručila je u ponedjeljak ugovore o bespovratnim sredstvima za izgradnju pet pretovarnih stanica u tri županije u sklopu uspostave Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Centar Šagulje središnji je dio ostvarenja cjelokupnog plana za gospodarenje otpadom od 2023. do 2028. godinu, obuhvaća više županija i izvodi se kroz više programskih razdoblja. - Dio projekta koji se odnosi na projektno-tehničku dokumentaciju financiran je kroz proteklo razdoblje te se intenziviraju aktivnosti koje bi trebale dovesti do uspostave Centra do kraja 2028. godine. Jedna od tih aktivnosti je izgradnja pretovarnih stanica za jedinice lokalne samouprave koje su udaljenije od središnje lokacije kako bi se smanjio prijevoz otpada i štetne emisije, kako bi građani živjeli kvalitetnije - rekla je Vučković te dodala kako je dosad u slične infrastrukturne projekte već uloženo više od 170 milijuna eura.

Uručeni su ugovori za izgradnju pet pretovarnih stanica za Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku i Sisačko-moslavačku županiju, odnosno u Novskoj, Kutini, Slavonskom Brodu, Pakracu i Požegi. Investicija je vrijedna 12,86 milijuna eura, a potpora Ministarstva putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao provedbenog tijela je devet milijuna eura. Vijest o početku gradnje pretovarnih stanica stigla je nakon što je godinama sve stajalo u mjestu. Naime, iako su osnovane još 2010. godine, Šagulje još uvijek ne rade. Ukupna procijenjena vrijednost cijelog projekta Regionalnoga centra za gospodarenje otpadom iznosi blizu 110 milijuna eura. Prema planu, u Šaguljama će se godišnje obrađivati i zbrinuti 90.500 tona otpada. - Ovo je veliki korak naprijed za nas. Ovaj ugovor omogućuje početak cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na obuhvatu Regionalnog centra - istaknuo je direktor centra Josip Grgić.

Na sastanku u Slavonskom Brodu razgovaralo se i o kvaliteti zraka, koji je u ovom gradu u posljednjih mjesec dana opet izrazito zagađen, kao i o poboljšanju vodno-komunalne infrastrukture na području Brodsko-posavske županije i financiranju aglomeracije Brod 2 u idućih nekoliko godina, s planiranim početkom krajem ove godine. Ministrica je najavila dosad najveći iskorak i konkretno rješavanje ovoga problema - ulaganja u fotonaponske toplane. Naime, osnovni je cilj smanjiti broj kućanstava koja se griju na drva. Početni iznos potpora iznosit će 10 milijuna eura, a građani će za svoje investicije prilagodbe toplinskoga sustava moći povući i do 80 posto sredstava. - Planiramo poduprijeti građane kako bi zamijenili kućna ložišta i investirali u fotonaponske elektrane. Raspravljali smo o vremenu, intenzitetu potpore i iznosima ukupne alokacije – rekla je Vučković.

