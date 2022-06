Ministri financija EU podržali hrvatski ulazak u euro 1. siječnja 2023.

Francuski ministar financija Bruno Le Maire, kao predsjedavajući Vijećem za financije i ekonomiju (Ecofin) Europske unije, uputio je danas pismo predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu kojim se potvrđuje spremnost Hrvatske i preporučuje uvođenje eura u našoj zemlji od 1. siječnja 2023. godine.

Očekivana je to odluka, donesena bez ičijeg protivljenja, i time započinje procedura usvajanja odluke među državama članicama, koja bi trebala završiti 12. srpnja na sljedećem sastanku Ecofina.

- Velik dan za Hrvatsku. Ovo su zaista posljednji koračići prema formalnoj odluci o uvođenju eura 1. siječnja 2023. - komentirao je ministar financija Zdravko Marić nakon sastanka u Luxembourgu.

Današnja preporuka kojom Vijeće ministara financija EU podržava raniju, istu takvu preporuku Europske komisije, uslijedila je nakon što su jučer o tome raspravljali ministri financija 19 država članica euro zone.

- To je vrlo dobro zasluženo postignuće za Hrvatsku. I priznanje Eurogrupe i institucija Europske unije za predanost i izniman posao koji su premijer Plenković, ministar Marić i svi naši kolege u hrvatskoj vladi obavili pri ispunjenju svih koraka potrebnih za pridruživanje našoj zajedničkoj valuti - rekao je jučer predsjednik Eurogrupe Paschal Donohoe, irski ministar financija. - Ovo pokazuje da euro, koji ove godine obilježava 20 godina postojanja kao fizička valuta, okuplja zajednicu koja raste i koja će rastom postati snažnija - dodao je.

Ministar Zdravko Marić odgovarao je nakon današnjeg sastanka i na pitanja hrvatskih novinara o tome kako će visoke stope inflacije utjecati na percepciju građana u zamijeni kuna eurima.

- Uvažavam svu argumentaciju, svaka kritika je dobrodošla, prihvaćamo je kao konstruktivnu. Ali idemo još jednom pogledati tu inflaciju. Trenutna je 7,9 posto, na razini onoga što smo prognozirali kao prosjek za cijelu godinu. I ta stopa inflacije nema nikakve veze s procesom uvođenja eura. Svejedno, moramo učiniti sve da preveniramo mogućnost da se još i uvođenje eura iskoristi kao pritisak na inflaciju. Postoji takva opasnost. Zakon o euru stupa na snagu danom objave odluke Vijeća EU (koja se očekuje 12. srpnja, op.a.) i od 5. rujna će biti obveza dvojnog iskazivanja cijena. Pratit ćemo to i kroz komunikacijsku kampanju i kroz institucije. One koji dobro postupaju možemo pozitivno prozvati, a one koji ne, njima društveni pritisak može poručiti da to što rade, ako rade, nije dobro. Ali nemamo tu nikakve sigurnosti ili osigurača jer smo tržišno gospodarstvo - rekao je ministar Marić.

