Ministar Marić: 'Na Vladi ćemo izglasati povećanje minimalne plaće, ali detalje će otkriti premijer'

Ministar financija Zdravko Marić komentirao je situaciju s koronakrizom, razgovor sa sindikatima i rebalansom proračuna. Rekao je kako smo gubitnici svi zbog koronavirusa i recesije.

- Danas je bio inicijalni sastanak a teme jesu bile božićnica i osnovica. Nismo govorili konkretne detalje oko toga samo smo najavili da bi izašli sa jednim prijedlogom u idućim danima po pitanju dinamike. Obveza naša je povećati osnovicu s 1.1. S obzirom na okolnosti ići ćemo s prijedlogom sindikatima. Nema smanjivanja, ali je moguća odgoda. Pa ćemo dalje razgovarati.

Rekao je kako o božićnici nisu mnogo razgovarali.

- Teme naših razgovora sa sindikatima su osnovica i na njihovo inzistiranje još u šestom mjesecu božićnica. I to smo stavili na stol. O božićnici danas nismo mnogo razgovarali. Više smo govorili načelno o situaciji po pojedinim javnim i državnim službama. Mi smo svjesni svega ovoga i okolnosti. Drago mi je da ni u svibnju, a ni sada ne govorimo o smanjivanju plaća, ali opet da prilagodimo dinamiku povećanja okolnostima i mogućnostima proračuna i svih nas skupa.

Rekao je kako smo gubitnici svi zbog koronavirusa i recesije, navodi RTL.

- Pa gubitnici smo svi zbog COVID i recesije, a dobitnici su svi proračunski korisnici jer je proračun u potpunosti stavljan u službu očuvanja zdravlja, ljudskih života i radnih mjesta u gospodarstvu i državnoj upravi.

Za plaće u javnom sektoru rekao je kako treba osigurati likvidnost.

- O dinamici povećanja u idućoj godini ćemo razgovarati. Međutim, naravno da vodimo brigu o tome. Znate da prije sedam mjeseci, i u ovom studiju smo razgovarali, ključno je bilo osigurati likvidnost, a to smo za ovu godinu osigurali, a isto tako gledamo i prema idućoj.

Marić je komentirao i povećanje minimalne plaće.

- Krajem svake godine za iduću godinu se donosi ta odluka. Na sjednici Vlade sutra će predsjednik Vlade priopćiti točnu brojku, no doći će do povećanja.

Komentirao je i spašavanje radnih mjesta.

- Ali moramo, kao što smo bili i u ožujku, biti spremni reagirati adekvatno i pravovremeno za spašavanje radnih mjesta. Situacija je i dalje izazovna. Gledajući unatrag sedam mjeseci, uspjeli smo očuvati zaposlenost, nije došlo do povećanja nezaposlenosti u toj mjeri, proračun smo u potpunosti stavili u tu funkciju, za razliku od one prijašnje krize. No, zbog negativnih rizika mi svi skupa moramo biti spremni, zato smo u konačnici i plaćeni od strane poreznih obveznika.

