Ministar Krstičević na konferenciji o privatnoj zaštiti

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević sudjelovao je u četvrtak, 12. travnja 2018. godine u Zagrebu na konferenciji pod nazivom "Privatna zaštita 2018. – gospodarstvo – zakoni – edukacija – nove tehnologije".

Konferencija je održana u organizaciji Hrvatskog ceha zaštitara – strukovne zaštitarske komore i pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske gospodarske komore, Grada Zagreba i Konfederacije europskih sigurnosnih službi COESS-a.

Konferenciji su, uz ministra Krstičevića, nazočili predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova Miljenko Budimir, izaslanik predsjednika Hrvatske gospodarske komore Petar Mišević, predsjednica Hrvatskog ceha zaštitara – strukovne zaštitarske komore (Ceh) Lidija Stolica, predsjednik Udruge zaštitarske djelatnosti HUP-a Ante Perčin, izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba Toni Biluš, predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti Alen Ostojić, predsjednik Upravnog odbora Komore zaštitara Federaciji BIH Malik Krivić, generalna direktorica COESS–a Catherine Piana, predstavnici diplomatskog zbora te drugi visoki uzvanici i predstavnici tvrtki i institucija o privatnoj zaštiti.

Kao predsjednik Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti ministar Krstičević je u uvodnom obraćanju naglasio važnost sustava domovinske sigurnosti u koji je iznimno bitno uključiti brojne i raznovrsne komplementarne sposobnosti i resurse koji u društvu i državi već postoje. "Potrebno je više zajedništva, sinergije, kompetentnosti i uključivosti kako bismo svom narodu i državi jamčili sigurnost, sigurnost kao uvjet bez kojega se ne može, sigurnost kojoj i vi možete dati i dajete svoj doprinos", poručio je ministar Krstičević podsjetivši na iskustvo iz Domovinskog rata: "Ono nas je naučilo da se zajedništvom, domoljubljem, uključivošću i sinergijom svih raspoloživih sposobnosti i resursa društva i države može naći primjeren i učinkovit odgovor i na najgori oblik prijetnje".

Vezano za sve učestalije oblike ugroza koje generiraju sigurnosne rizike, od zagađene vode do snježnih nepogoda i prijetećih poplava koje su ugrožavale i ljude i imovinu, pa do požara, ministar Krstičević je istaknuo: "Pokazalo se koliko je važno preventivno djelovati, koliko je važno da se pravodobno, postupno i sustavno u aktivnosti upravljanja sigurnosnim rizikom uključe svi relevantni resursi sustava domovinske sigurnosti, od jedinica lokalne i područne samouprave do državne razine".

Također, ministar Krstičević je najavio i donošenje Uredbe Vlade RH o kriterijima i uvjetima angažiranja pravnih osoba privatnog i javnog sektora u aktivnosti sustava domovinske sigurnosti. Tijekom izrade te Uredbe, rekao je, očekuju se i prijedlozi i sugestije predstavnika privatnog i javnog sektora.

Otvarajući Konferenciju predsjednica Ceha Lidija Stolica izrazila je zadovoljstvo odazivom na Konferenciju istaknuvši kako su u proteklih godinu dana od održavanja posljednje Konferencije i godini obilježavanja 25. obljetnice osnutka i djelovanja najstarije i najveće strukovne udruge na području sigurnosti u Republici Hrvatskoj, napredovale zajedničke aktivnosti u cilju jačanja položaja privatne zaštite na području Republike Hrvatske i međunarodnog okruženja. "Republika Hrvatska dobila je novu Strategiju nacionalne sigurnosti i novi sustav domovinske sigurnosti u kojima je po prvi puta uključena privatna zaštita kao jedna od sastavnica", rekla je Stolica te najavila kako je u pripremi i novi Zakon o privatnoj zaštiti koji će dodatno poboljšati položaj privatne zaštite u Republici Hrvatskoj i međunarodnom okruženju.

Izaslanik predsjednika Hrvatske gospodarske komore Petar Mišević rekao je kako gospodarstvo bez sigurnosti ne može navodeći za primjer turističku sezonu. "Turisti u Hrvatsku ne dolaze samo zato što je lijepa zemlja, nego zato što Hrvatska ima razvijen sustav domovinske sigurnosti i privatne zaštite koji potvrđuju visoku razinu i standard sigurnosti", naglasio je Mišević zaključivši: "Ulaganje u sigurnost nije trošak nego investicija koja osigurava tržišnu prednost hrvatskog gospodarskog sustava".

Godišnja konferencija industrije privatne zaštite organizira se u okviru i cilju unapređenja i razmjene znanja i najboljih praksi u industriji privatne zaštite na razini EU.

Konferencija "Privatna zaštita" razvojna je platforma novih znanja i informacija, razmjene mišljenja, ideja, kontakata i novih partnerstva. Konferencija omogućava umrežavanje i neposrednu komunikaciju pružatelja usluga, korisnika usluga u industriji privatne zaštite, stručnjaka i drugih zainteresiranih institucija i pojedinaca.