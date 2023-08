Ministar Filipović zadovoljan: 'Imamo daleko veći gospodarski rast od prosjeka EU-a'

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović izrazio je u utorak zadovoljstvo podatkom o rastu hrvatskog BDP-a u drugom ovogodišnjem kvartalu za 2,7 posto na godišnjoj razini, istaknuvši da je on daleko veći od prosjeka EU-a. "Mislim da svi možemo biti jako zadovoljni jer s jedne strane imamo zemlje poput Njemačke, Austrije, Poljske ili Češke koje imaju pad gospodarske aktivnosti. S druge strane, mi imamo daleko veći rast no što je to prosjek Europske unije", izjavio je FIlipović uoči sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je danas prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju realno porastao 2,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prema sezonski prilagođenim podacima, gospodarstvo je u drugom tromjesečju poraslo 2,5 posto na godišnjoj, a 1,1 posto na kvartalnoj razini.

Filipović je apostrofirao da hrvatsko gospodarstvo raste već 10. kvartal zaredom, a posebno ga veseli činjenica da je od zadnjeg kvartala pretpandemijske 2019. do drugog kvartala 2023. ono poraslo u prosjeku 13 posto. "To znači da smo dobro upravljali svim nedaćama i krizama koje su se dogodile i da smo čvrsto bili uz naše gospodarstvo i građane. Tako ćemo nastaviti i dalje", poručio je ministar gospodarstva.

Rekao je i da će Vlada sve učiniti da se gospodarska aktivnost zadrži na ovoj razini, a upitan brine li ga što je rast baziran na uslugama i potrošnji, dok primjerice poljoprivreda i proizvodnja stagniraju i padaju, Filipović je ponovio da Hrvatska raste daleko više od prosjeka EU-a, koji iznosi 0,5 posto. "Dok god imamo rast to treba pozdraviti", izjavio je Filipović. Odgovarajući na pitanje novinara, Filipović je ustvrdio i da bi bilo dobro da banke podižu i kamatne stope na depozite građana, a ne da samo ostvaruju dobit u situaciji rasta kamatnih stopa.

