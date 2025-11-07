Milijarderi najavljuju egzodus iz Velike Jabuke, sele se na Floridu i u Teksas

Pobjeda demokrata socijalista Zohrana Mamdanija nije dobro sjela bogatašima koji najavljuju selidbu iz New Yorka ako ispuni predizborno obećanje da će im povećati porez. Boca Raton na Floridi spominje se kao jedno od novih odredišta velikih banaka i tvrtki. Neki Floridu već nazivaju “novim Wall Streetom”. Čak je šerif iz Floride Mike Chitwood pozvao Njujorčane koji žele pobjeći iz grada i “početi novi život”. Nudi im, kaže, radna mjesta u policijskoj postaji. Miami je samo jedan od “novih Wall Streetova”, u koje bogati pojedinci i tvrtke hrle kao dio “egzodusa”, prema riječima Johna Boyda Jr., osnivača tvrtke The Boyd Co, stručnjaka za odabir korporativnih lokacija sa sjedištem na Floridi, koja radi s nizom multimilijunaških klijenata sa sjedištem u New Yorku. – New York je izgubio otprilike 500.000 ljudi tijekom pandemije i prošao je kroz ovu fazu gubitka milijardi dolara prihoda poreznih obveznika, a ovo bi mogao biti egzodus 2.0 – rekao je za The Telegraph. Milijarderima se nadaju i u Teksasu. Dallas je posebno atraktivan velikim financijskim tvrtkama iz Velike Jabuke. Goldman Sachs tamo već gradi kampus od 76.000 četvornih metara vrijedan 560 milijuna dolara, koji će zapošljavati oko 5000 ljudi.