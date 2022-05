Miletić: Kratak je ovaj život da bih bio ičiji nego svoj, ali nisam heroj

Mostov zastupnik Marin Miletić, na Facebooku je podijelio svoju fotografiju i prepričao susret s jednim čovjekom kojemu je ispričao kako ga u njegovom djelovanju vodi Bog.

- Prekratko je ovo sve da bih bio ičiji nego - svoj. Pijem čašu vina u jednom zagrebačkom kafiću i prilazi mi čovjek, predstavlja se, zahvaljuje na onome što predstavljam u javnosti kaže: osjeti se da nemate gazde koje slušate, čestitam na hrabrosti - počeo je Miletić svoju ispovijest.

- Rekao sam mu ono što sam i vama ovdje svjedočio. Mene je Bog dragi "cijepio" od "moranja". Ne, ne moram ništa. A mogu - sve, u Onome koji me jača. Ne vjerujem u moranja, u prisile, u slijepa slušanja. Vjerujem u glas istine kroz koji nam Kralj Svemira progovara i nas poziva da ga nasljedujemo i budemo primjer - napisao je i nastavio:

- Onda mi tako živimo, a koji to prepoznaju znaju da se može i tako. I da tada ulazimo u jednu dimenziju koja toliko toga otkriva, čini drugačijim, sve je jasnije, boje su bistrije. Rekao sam ovom dobrom čovjeku da nikada neću napraviti ništa ili reći nešto što sam tada u svom srcu ne osjećam istinom. Rekao sam mu da sam davno svoj život predao u ruke dobrog Boga i da mu vjerujem. Oluje? Težine? Ne zanimaju me. Ja vjerujem. Da će sve biti dobro i samo - idem naprijed. Mijenja me jako. Gotovo bih rekao na dnevnoj razini. Prekratak je ovaj život da bih živio nečije druge snove, nečije druge želje, nečija nadanja - rekao je Miletić.

Bog, odnosno Kralj Svemira kako ga naziva Miletić, nije ga zamislio kao kopiju, naglasio je.

- Kralj Svemira, kada me zamislio, a zamislio je mene kao i tebe (da, da, nema slučajnosti), nije htio da budem kopija. Ne, ne. Dao mi je jedan talent, ja sam ga umnažao. I nikada nisam odustajao. Govorio sam često svojim gimnazijalcima da sam dobio samo jedan dar: upornost. Ja nikada ne odustajem. Inače, Stvoritelj ne stvara kopije. I ti si unikat - rekao je zastupnik.je

"Građani su me nagradili Saborom"

Poručio da je borbi puno, ali ih on ne može voditi sve.

- Neki misle da bih trebao, baš sve, ali nemojte me idealizirati, nisam ja nikakav heroj. Ja sam mali čovjek potreban Božje milosti koji sam odlučio reći DOSTA je onima koji su me htjeli ugušiti. Građani su prepoznali moju borbu, nagradili me i poslali u Hrvatski sabor - opisao je zastupnik.

Na kraju svog obraćanja javnosti osvrnuo se i na cjepivo protiv koronavirusa i "mafiju pandemijskog marketinga".

- Budući da Gates i ekipa najavljuju zastrašujuće viruse preko svojih kristalnih kugli na jesen, a u Saboru imamo što imam, ja sam taj koji vodi tu borbu. I pobijedit ćemo - naglasio je Miletić i obećao da neće dopustiti podjele, "pasti na fore i bačene kosti ovih i onih".

- To je moja bitka. I onih koji su sa mnom u tome. Slobodni ljudi. A pritom neka svatko po svojoj savjesti vodi svoje bitke - napisao je Miletić i ponovno poručio da se nikada neće pretvarati da bi se ljudima svidio.

- U odijevanju, u naušnicama i mojim tetovažama, u mom Pink Floydu i Hillsongu, u treninzima i misama, u uživanju vožnje motorom, u nastupima. Ja sam Marin. I ostat ću - Marin. Tko u tome nešto prepoznaje, Bogu hvala. Tko ne vidi apsolutno ništa - uopće me ne zanima. Kratak je ovaj život. Da bih bio ičiji nego - svoj. I još nešto: mač uvijek rađa novi mač. Samo ljubav mijenja. To smo barem trebali naučiti od Učitelja. Pa tko god želi mijenjati ikoga - recept imate - zaključio je.

