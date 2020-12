Milanovićev savjetnik Mačkić zagovornik snažne socijalne države

Kao i svi dosadašnji predsjednici, i Zoran Milanović pojačao je svoj ured s jedanaest članova ekonomskog savjeta na čijem se čelu nalazi 36-godišnji Velibor Mačkić, jedan od ekonomista mlađe generacije sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta. Sastav Milanovićevih savjetnika otkriva nekoliko zanimljivih činjenica. U njemu nema predstavnika etabliranih interesnih ili strukovnih organizacija, nema ni poduzetnika, već se predsjednik uglavnom odlučio za osobe srednje životne dobi sa zanimljivom stručnom i istraživačkom karijerom te mlađe perspektivne stručnjake. U političkom i javnom životu zemlje najiskusniji član savjeta svakako je profesor Boris Cota, bivši Josipovićev savjetnik, dok je u širim okvirima prvo ime Mario Holzner, izvršni direktor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose, ustanove koja izuzetno dobro poznaje i prati stanje na jugoistoku Europe. Holzner dolazi iz Austrije gdje je rođen, bečki je student i doktorand, autor brojnih radova o ekonomskim kretanjima u tranzicijskim zemljama, no preko majke Zagrepčanke ima hrvatske korijene. Milanovićev ekonomski savjetnik unuk je poznatog profesora nekadašnje Više škole za vanjsku ekonomiju Pavla Kurteka. Holzner je s Mačkićem već surađivao na nekim istraživačkim projektima tako da je njegova prisutnost u predsjednikovu savjetu nastavak njihove prijašnje suradnje.

Kako se može čuti, svi su članovi ekonomskog savjeta pozvani osobno, a ne kao predstavnici institucija, no izbor pokazuje da se na Pantovčaku vodilo računa i o regionalnoj zastupljenosti pa su u savjetu stručnjaci iz Osijeka, Rijeke, Splita, Kopra i Zagreba.

Prema njihovim radovima i profesionalnim interesima, predsjednik i njegov savjetnik okupili su oko sebe ljude čiji je fokus na tržištu rada, održivom razvoju, konkurentnosti, javnim financijama i makroekonomskim kretanjima. Nitko od njih ne odskače po stranačkom aktivizmu, no može se primijetiti da Milanović u svoj krug nije uključio predstavnike liberalnog ekonomskog smjera. Prva sjednica savjetničkog tima trebala bi biti u srijedu. Predsjednik države ne kreira ekonomsku politiku zemlje te su njegove ovlasti u tom dijelu male, no bez obzira na to svi su dosadašnji predsjednici imali svoje ekonomske savjete. Stjepan Mesić rado je i često kritizirao monetarnu politiku, Ivo Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović izlazili su s prijedlozima za promjene u ovršnim postupcima i zaštiti zaduženih, a predsjednica je uz to vrlo često problematizirala i demografsku politiku. Premda nemaju izravnih ovlasti, primjedbe s Pantovčaka imale su utjecaja na neke odluke Vlade. Kako se može čuti, mlade ekonomske snage s Pantovčaka, sve odreda volonterske, čuvat će se dnevnopolitičkih zavrzlama te će predsjednika savjetovati u strateškim pitanjima i pripremati mu takve analize.

Inače, predsjednikov posebni savjetnik Velibor Mačkić doktorirao je prije pet godina na temi o utjecaju političara i birača na političko-proračunski ciklus. Zagovornik je snažne socijalne države, a turizam je jednom nazvao “prokletstvom resursa” vjerujući da bismo se bez turizma drukčije ponašali i razvijali.