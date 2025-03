Milanović u Crnoj Gori: Ovaj posjet važniji je od posjeta nekih drugih dijelova Europe

Posjet predsjednika Zorana Milanovića Crnoj Gori na početku njegovog mandata zajednička je poruka dobrosusjedstva u vrijeme „pogoršanih” odnosa dviju zemalja, rekao je u srijedu crnogorski predsjednik Jakov Milatović. Nakon što je prošli mjesec posjetio Ljubljanu, prvo inozemno putovanje u mandatu koji je počeo u siječnju, Milanović je u srijedu stigao u Podgoricu.

Taj posjet nije „samo znak poštovanja, nego i snažna zajednička politička poruka u trenutku pogoršanih odnosa između naših država”, rekao je njegov domaćin Milatović. Dvojica predsjednika su istaknula važnost dobrosusjedskih odnosa i usredotočenosti na budućnost u vrijeme geopolitičkih previranja i neizvjesnosti.

Podgorica i Zagreb moraju „gledati što je neposredno pred nama”, rekao je Milanović za kojega je posjet Crnoj Gori „važniji od nekih drugih dijelova Europe koji su nam bliski jer smo članica EU-a, no ne dosežemo do njih”. Crnogorski predsjednik je rekao da je Podgorica spremna rješavati sva otvorena pitanja sa svojim susjedima i da treba ”priznati svoje greške", ali i ukazati na one s druge strane.

Kritizirao je „određene stavove” iz Hrvatske, posebno u kontekstu Lore, koji ne doprinose poboljšanju odnosa. Time se referirao na nedavni intervju hrvatskog šefa diplomacije Gordana Grlića Radmana za crnogorski medij u kojem je rekao da Lora nije bila logor, nego istražni zatvor.

Milanović je rekao da ne može govoriti u ime hrvatskog ministra koji „ima svoje ovlasti, šefa i stranačku hijerarhiju” te da bi mu njegova izjava vjerojatno promakla da nije na nju upozoren prije dolaska u Crnoj Gori. „Je li to moglo biti rečeno na drugi način ili nije, to je neko pitanje koje morate postaviti njemu”, rekao je hrvatski predsjednik. Za Loru je rekao da je bila „neka vrsta logora” u kojem su „ljudi ubijani”, a da je na hrvatskom pravosuđu da procesuira zločine, što ono „sporo, ali dosadno i uporno” ipak čini.