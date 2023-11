VIDEO Milanović: Bez rješenja palestinske države nema rješenja i o tome se ne smije šutjeti

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici u povodu 63. obljetnice Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Potom se sastao s upravom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te studentima u 12.30 sati održao predavanje na temu "Globalno političko okruženje i izazovi za Republiku Hrvatsku".

- Sve osim nekih temeljnih ljudskih vrijednosti je tema za razgovor, a ne 'zašto sad to preispitujete' kao što je rekao Plenković. Preispitujemo, nema diktature - ocijenio je predsjednik, dodajući kako se ne slaže s glasovanjem hrvatskog predstavnika u Ujedinjenim Narodima koji je među rijetkima glasovao protiv rezolucije o ratu u Izraelu.

- Način na koji je hrvatska misija i njezin predstavnik koji očito sluša samo predstavnika glasao legitimira Hrvatsku. Hrvatska to može preživjeti ali to nije dobro, nije dobro kako je odluka donesena. Moj stav je bio drukčiji. Ono što javnost treba znati je da je predstavnik u New Yorku dobio uputu iz ministarstva da mora glasati protiv. Zašto? To nitko ne zna - smatra Milanović. - Ovu vrstu neovisnosti i plivanja protiv struje očekujem samo od Plenkovića - dodao je.

On smatra kako je hrvatska trebala ostati suzdržanja pri glasovanju, a smeta ga i što njega nitko nije upitao za mišljenje ili savjet.

- Bez rješenja palestinske države nema rješenja i o tome se ne smije šutjeti. Naročito Hrvati koji su preživjeli svoj rat, a u onom prethodnom dali desetke tisuća i stotine tisuća antifašista koji su spašavali i židovske glave. I to ne za novac, nego iz uvjerenja. Ne da nam nitko neće zatvoriti usta nego ne smijemo biti neslobodni. O tome nisam govorio 20 godina jer to nije moj posao, ali sada je došlo na moja vrata - zaključio je predsjednik.

Prije glasanja o rezoluciji nije usvojen amandman Kanade kojom se osuđuje Hamas. Milanović tvrdi da je hrvatski predstavnik pri UN-u imao uputu da glasa suzdržano ako se usvoji taj amandman, dok bi Kanada u tom slučaju glasala za rezoluciju, a ovako je bila suzdržana.

- Dakle, to je bilo dovoljno Kanadi i nekim demokratskim državama (…) Hrvatskoj ni to nije dovoljno. Čemu takvi radikalni stavovi preko noći od čovjeka (Andreja Plenkovića) koji ustvari niti ima stav o nečemu takvome, niti ga je do sada pokazivao niti je uopće jasno što želi postići. Kada bi samo desetinu tog žara pokazao, recimo, u obrani prava Hrvata u Bosni i Hercegovini kakav pokazuje sada u obrani politike Izraela koja je neobranjiva, Hrvatima u BiH bi bilo onako kako im može biti – normalnije - dodao je.

VIDEO Milanović: Bez rješenja palestinske države nema kraja sukoba

Milanović je kazao kako je tek godinu dana nakon izbora Željka Komšića stalni hrvatski predstavnik pri UN-u problematizirao njegov legitimitet. - Što ste što ste čekali godinu dana? Hrvatska je mogla učiniti sve, upravo tako da se stavi protiv većine kao što je sad napravila, da do izbora nelegalnog i nelegitimnog predstavnika Hrvata u Predsjedništvu BiH ne dođe - rekao je Milanović.

Što se tiče situacije u Vukovaru i poruka gradonačelnika Ivana Penave, Milanović je kazao da bi on volio ove godine biti dio kolone sjećanja.

- Uvijek su tenzije u ovo doba godine, mislim da to nije toliko prema SDSS-u nego prema nekom drugom. Stav Penave je pretjeran, ali razumijem s kim ima problem, na kraju krajeva ta HOS-ova zastava je tamo svake godine - kazao je.

VIDEO Zoran Milanović o rezoluciji UN-a