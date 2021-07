Milanović: Prvo ste džeparili, a sada reketarite Hrvate u BiH koji su malobrojni

​Predsjednik Zoran Milanović danas je, nakon sedam godina, posjetio Livno. Dao je izjavu za medije u kojoj se, između ostalog, osvrnuo na status Hrvata u BiH.

- Došao sam iz Ljubuškog, tamo mislim da su Pivci otvorili pogon ili ga otvaraju. Što se točno događa u Livnu, to ne znam, nisam zadnjih godina pratio. Vidim da se ovdje ljudi bore, da su žilavi. Na putu od Mostara do Livna nisam vidio tri zapuštene obiteljske kuće i dva neuredna dvorišta. Da sam se toliko vozio kroz Hrvatsku, vjerojatno bi se sto puta uhvatio za glavu. Ovi ljudi ovdje se bore, ulažu, neiskorjenjivi su. Da je jednostavno – nije. Sve u svemu, impresioniran sam koliko je truda i energije uloženo u ovaj grad, kazao je Milanović te dodao kako status konstitutivnog naroda nije dekor.

- To je pitanje egzistencije Hrvata i ostala dva naroda, nacije u BiH. Hrvati ovdje nisu manjina ma da sam čuo da neki profesori lupetaju što je nepismeno i grozno, rekao je.

- Pravni okvir Daytonskog sporazuma sa svime onime što mu pripada, sa svim aneksima, sa svim kartama, sa svim granicama u međunarodnom pravu je u rangu radiciranim ugovora. To su ugovori koji su radicirani, kao što riječ kaže, duboko su ukorijenjeni i ne mogu se tek tako mijenjati. Takvi ugovori se mijenjaju samo u velikim turbulencijama, da ne kažem rata, dodao je Milanović. - Ne može ga se mijenjati na akademskoj razini ili sitnim potkradanjem što se čini prema Hrvatima zadnjih godina u izboru Predsjedništva BiH i, još važnije, Doma naroda, dodao je.

Istaknuo je da se Hrvate u BiH krade te da će tome doći kraj. - To više nije džeparenje, u početku je bilo, ovo je sad već krađa iz očiju. Na mjesta zastupnika iz redova hrvatskog naroda u Domu naroda dolaze ljudi koji očito nisu Hrvati ili lažu da su Hrvati, a bira ih druga etnička skupina. Isti obrazac, ista priča. Tome će doći kraj, poručio je predsjednik.

- Profesori politologije u Zagrebu koji primaju plaću iz državnog proračuna i pričaju gluposti, neka objasne svojim susjedima. Moraju objasniti kako to da Hrvatima predlažu da u BiH prihvate status manjine. To im je kul, to je baš seksi. Manjine u Hrvatskoj imaju prava o kojima manjine u susjednim državama mogu sanjati, osim u Sloveniji, od zastupljenosti do drugih statusnih pitanja, naveo je.

- Vidim da reketarite, prvo ste džeparili, a sada reketarite Hrvate u BiH koji su malobrojni. Teško je reći da je narod koji je ovako žilav i poduzetan slabiji, to nije pravi izraz. Ovo je čvrsta politička zajednica ljudi koji žele svoja temeljna prava, simbolički u Predsjedništvu i stvarno u Domu naroda, ustvrdio je.

