Milanović poručio Plenkoviću: Drž' se poslovice, mudra je: 'U kući obješenog ne spominje se konopac'

Predsjednik Zoran Milanović danas je u Križevcima odgovarao na aktualna pitanja novinara. "Prije nekoliko dana je proganjana i šefica USKOK-a. Šefica DORH-a proganjala je i Jelenića, tu je nešto trulo. Ti odnosi su grozni. Ako oni smještaju tako jedni drugima, a onda zamislite kako onda sustav funkcionira kod teških kaznenih djela. To više nije tema nakon par dana. Nitko se nije udostojio saznati koje je ime vozača. Ta buka se nije utišala, a Andrej Plenković po treći, četvrti put, se hvata nekakve prčvarnice u Slavonskoj, gdje su neki ljudi zalazili. Spominje Dragana Kovačevića, glavnu odvjetnicu mota kao gibanicu oko lakta, komentira slučaj čovjeka, kojeg je dva puta imenovao, kao da je čovjek već osuđen. Ja ću se protiv toga boriti", kazao je komentirajući ostavku ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić.

"On se okomio na nekog nesretnika. Maltretira ga kao vrag grešnu dušu. Nije dovoljno da su se napili krvi ovom vozaču, sad idu na Dragana Kovačevića", kazao je. "Ničim izazvan, JANAF izlazi s priopćenjem. Privatna Plenkovićeva prćija. Kovačević je reagirao. Netko u ime JANAF-a podsjeća da je on lopov. Oni po Plenkovićevom nalogu gaze po svakom. Tu nije kraj", kazao je.

"Kovačević je reagirao na pljuvačnicu Plenkovićeva, to je tvoj kadar, moj nije. Ne prestaje ga gaziti", kazao je Milanović. Kazao je da HRT privatna prćija HDZ-a.

"Poruka AP-u, drž' se poslovice, mudra je: 'U kući obješenog ne spominje se konopac'", kazao je Milanović Plenkoviću, misleći na njegovo spominjanje Slovenske u kojoj se, kakao je rekao "vucaralo pola Plenkovićeve vlade". "Načelo i presumpcija nevinosti vrijedi za sve", dodao je.

Problem s alergijom

Milanović je komentirao Plenkovićevu izjavu o njegovom 'šmrkanju'.

"Da, imam problema s alergijom. Plenković to komentira. Ako misli na opijate moram ga podsjetiti da su to opijati kojima se koriste HDZ-ovci. To su skupi opijati, mi koji nismo pljačkali nemamo novaca za to", kazao je.

Video: Zoran Milanović: To "lažeš" je došlo sa AP-om