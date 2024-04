Predsjednik Zoran Milanović na konferenciji za medije komentirao je sučeljavanja pa naveo kako su debate borbe za dojam kroz istinu. "Debata na dan pred izbornu šutnju nije debata. Debata ima smisla još danas, sutra", rekao je Milanović. "Na Pantovčaku je veliko klizište. Prijatelj mi kaže: 'To ti klizi prema Banskim dvorima'", rekao je te dodao kako je tada donio odluku.

"Dva puta sam išao na izbore. Ako dobiješ više od 30 posto glasova, valjda nešto vrijediš. Išao sam na predsjedničke izbore. Izabrali su me za predsjednika Hrvatske", ustvrdio je.

Osvrnuo se na grafite koji su se pojavili u Splitu, a na kojima ga se naziva "ruskom prostitutkom" te ističe da dođe u Split ako se usudi. "Napisali su to dan nakon što sam bio u Splitu. Mogu doći opet", kazao je Milanović.

"Ovo što su govorili Rimac i krčmar je kažnjivo, to je iznuda. Ovo je dokazano. Dakle, ti si iznuđivao. Ti njima daješ posao pa dolaziš po usluge. Čista iznuda, kriminalci", rekao je Milanović.

"Inače, ja ustajem u 6 sati, što sam stariji i ranije. Imali ste velike lidere koji su ustajali u podne, i zločince. To ne znači ništa. Ako netko ustaje kasno, vjerojatno ne spava. Što to znači? Možda mora pomust' krave, možda mora ići brojiti novac. To nije vrlina ustajati u 6 sati, u određenim godinama to je tvornička postavka", istaknuo je.