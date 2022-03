Milanović otkrio spomen ploču jedanaestorici poginulih hrvatskih branitelja

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je danas na obilježavanju 30. godišnjice pogibije Mire Kukina i desetorice branitelja u Domovinskom ratu u općini Pakoštane. Otkrio je spomen-ploču podignutu u čast jedanaestorici poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu te položio vijenac i zapalio svijeću ispred spomen-ploče na brdu Debeljak.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL 30.03.2022., Vrana - Na brdu Debeljak iznad Vrane otkrivena je spomen ploca jedanaestorici poginulih hrvatskih branitelja. Plocu je otkrio predsjednik Zoran Milanovic. Photo: Dino Stanin/PIXSELL

- Danas, kada bjesne ratovi na istoku, želim da ovo bude zadnji hrvatski rat koji je generacija hrvatskih ljudi vodila i da ga dugo ne bude. Jedanaest života koji su pali samo na ovome brdu, važnom brdu, je zalog vjere, one građanske, ljudske vjere ili religijske, za one koji vjeruju, a to je velika većina ljudi. Obranjeno je i nikada više neće biti ugroženo. Hrvatska vojska je tu da, ukoliko zaista zatreba, bude ponovo prva na braniku. Onima koji su svoj život dali - a čovjek, što god pričali i kako god okretali stvar, više od života dati ne može - majke, sestre, očevi, braća, prijatelji i djevojke to nikada neće zaboraviti, kao ni oni koji su ovdje bili s njima i koji su ostali živi, rekao je kako prenosi portal 057 info predsjednik Milanović.

Dragovoljci iz Pakoštana, njih oko 400, aktivno su sudjelovali u svim ratnim operacijama Hrvatske vojske do samog oslobođenja, a u obrani od agresije na brdu Debeljak poginulo je jedanaest hrvatskih branitelja.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL 30.03.2022., Vrana - Na brdu Debeljak iznad Vrane otkrivena je spomen ploca jedanaestorici poginulih hrvatskih branitelja. Plocu je otkrio predsjednik Zoran Milanovic. Photo: Dino Stanin/PIXSELL

- Ovo je dug sjećanja i dug časti koji nakon trideset godina vraća, daje i posvećuje generacija ljudi koja sada više nije mlada onima koji su pali. Kažu da čovjek umire dva puta, prvi put kad ga sahrane, drugi put kad ga zaborave. Ovi momci nikada neće biti zaboravljeni, poručio je predsjednik Republike.

Uz predsjednika Milanovića, na svečanosti su bili prisutni posebni savjetnik predsjednika Republike za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković i umirovljeni general Ante Gotovina - navode s 057 info.