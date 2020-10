Milanović odličan u više istupa, ali u aferi Janaf prgav, svadljiv i zabrinut

Od prvog dana kad je stupio na dužnost petog predsjednika države do danas, za Zorana Milanovića može se reći da nije netko tko pati od toga da se svima svidi. Nije to pokušavao ni kao predsjednik Vlade, a otkako je na Pantovčaku, to mu se doista čini kao zadnja briga na pameti. Cinici bi rekli, što ste birali, to ste i dobili jer je Milanović i u kampanji nudio svoj karakter doslovce na pladnju, a kako će parola “predsjednik s karakterom” izgledati u praksi, počeo je pokazivati već od same inauguracije.

Je li to dobro ponašanje?

Nekoliko je ključnih tema koje je odabrao kao “svoje” iz različitih razloga, a koje su pokazale kakvog predsjednika imamo. Kalkulirao nije već početkom godine kada je otvoreno izražavao svoj skepticizam u vezi s epidemijom korone i način na koji se vlast ponašala tijekom lockdowna. Inzistirao je na raspravi o tome kako je virus cijelu državu doveo u izvanredno stanje te kako nije normalno da o tome kako ćemo živjeti u novim uvjetima odlučuje grupa ljudi koja je okupljena u Nacionalnom stožeru umjesto da se odluke podebljaju dvotrećinskom većinom u Saboru.

Karakter je pokazao i kada je napustio obilježavanje 25. godišnjice operacije Bljesak jer se u protokolu našla osoba s majicom s ustaškim natpisom “za dom spremni”, ali i kod svog tumačenja kada bi se zapravo trebao slaviti Dan državnosti. Reakcije javnosti Milanović je podijelio i kada je u Zagreb pozvao Milorada Dodika, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, a posljednjih dana ne prestaje biti glavna tema zbog svojih stavova vezanih za aferu Janaf, zbog koje je ovih dana “zaratio” i s Dalijom Orešković te Marijanom Puljak, ali i pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, GONGom, udrugom B.a.B.e, Peđom Grbinom.... Da smo dobili Zorana Milanovića bez ikakvih kočnica i ograničenja samog sebe, smatra sociolog Dragan Bagić.

– Izlete izvan uobičajene forme komunikacije Milanović je imao i prije, kao premijer, ali sada više nema taj uteg stranke i Vlade i nije odgovoran nikome pa se jednostavno više ne mora brinuti kakve će posljedice imati na nekog drugog. Dok je bio šef stranke i Vlade, ipak je to što govori morao donekle prilagođavati svojoj odgovornosti. Sada mi djeluje kao da misli da predstavlja samog sebe – kaže Bagić. Drugo je pitanje, kaže, je li to što radi i kako se ponaša dobro. No i tu mu se, nastavlja Bagić, mora priznati jedna stvar, a to je da on definitivno nije tipičan političar.

– Ima svoju ideju i viđenje stvari i to, s jedne strane, ima i pozitivnu stranu, a to je da se vidi da on ne glumi i da se nikome ne dodvorava. To bi bila pozitivna strana priče o njegovu ponašanju. Ona negativna je to što ima prgav i svadljiv karakter, a koji pogotovo u situaciji vezanoj za aferu Janaf prelazi svaku mjeru i ulazi u nove obračune bez rukavica – kaže Bagić. Predsjednik države, dodaje, to ne bi trebao raditi jer je jedna od njegovih funkcija da doprinosi atmosferi javnog dijaloga.

– Kada to sve što on kaže ne bi bilo tako grubo rečeno, mogli bismo i kazati kako razbija neke stereotipe i nedodirljivosti, ali njegov stil sve to zasjeni – zaključuje Bagić te poručuje kako usporedbe Milanovića i Trumpa, unatoč gruboj retorici, ne drže vodu jer Milanović ne razmišlja o drugom mandatu i biračkom tijelu koje ga je i dovelo na Pantovčak, što je neuobičajeno, dok kod Trumpa to nije slučaj. Za stručnjakinju za političku komunikaciju Ankicu Mamić Milanović se ponaša točno onako kako je i najavio u kampanji. Ima, kaže, tvrd stav i preko mjere ga je spreman braniti.

– U nekim temama koje su jako važne za Hrvatsku, poput njegovog stava oko ustaškog pozdrava i onoga što je napravio u Okučanima pa do njegova stava oko Hrvata u Bosni i Hercegovini, predsjednik je pokazao da je čovjek koji zna kako štititi nacionalne interese. Kod te dvije teme pokazalo se, u konačnici, i kako je tvrda kohabitacija između predsjednika i premijera tvrda jedino u njihovim interpersonalnim odnosima, a ne u politikama – kaže Ankica Mamić.

Prvi puta “kukuriknuo”

I u lockdownu je, de facto, kaže, govorio ono do čega se na kraju došlo, a to je da hrvatski sektor ne može živjeti ako ne privređuje, i u tom smislu on nije krivo prosuđivao stvari. Tu je, kaže Mamić, prvi put “kukuriknuo”.

– S druge strane, predsjednik nije dobro komunicirao temu kupnje borbenih aviona niti smatram da je dobro što se izmaknuo iz procesa nabave. A tema u kojoj bi bilo puno bolje da je prestao komunicirati jest afera Janaf. Ma koliko god ja ne mislim baš dobro o performansu Dalije Orešković i Marijane Puljak, predsjednik države mora se čuvati mizoginih komentara i neprimjerenih metafora. To mu ne čini dobro, a šalje i lošu poruku društvu – kaže Mamić. A da je predsjednik odavno najavio što se od njega može očekivati, ali isto tako i da je uspio nadmašiti samoga sebe, smatra politički analitičar Žarko Puhovski, koji kaže da Milanovićeva “razbarušenost” raste s vremenom.

– Imao je nekoliko dobrih poteza. Govor na inauguraciji, napuštanje Okučana, upozoravanje na ustavnost Nacionalnog stožera. Nakon toga počeo je eskalirati – govori Puhovski, pa dodaje kako je za to jedino obrazloženje da se predsjednik osjeća ugroženo jer je bio u “klubu” pod mjerama. Zabrinut je i uplašen Milanović, kaže Puhovski, pa dodaje da bi mu pomoglo da jednostavno neko vrijeme ostane u svom uredu i ne dolazi pred medije.

– Ima potrebu nešto ispričati i onda pretjera. Možda bi mu dobar recept bila samoizolacija, u doslovnom smislu – kaže Žarko Puhovski.

