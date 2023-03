Milanović: Je li i uhićenje Dekanića rušenje Vlade? Jesam se ja napio i razbio ogradu? Još nisam

Svečano je obilježena 30. obljetnica osnutka Matice hrvatskih sindikata. Uz čelnike i članove sindikata Matice te ostale uzvanike iz sindikata, sindikalnih središnjica, Hrvatske udruge poslodavaca i hrvatskih institucija, svečanosti je prisustvovao i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, kao i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić u svojstvu izaslanika predsjednika Vlade i izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora te izaslanica i zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

Nakon same svečanosti, izjave za medije dao je predsjednik Milanović koji se osvrnuo na izjave Andreja Plenkovića koji je nedavno poručio kako ''njima za djelovanje on ne treba ni za što''.

- On ima dužnost koju uporno krši i govori da ja radim protiv Vlade. Nastojim biti kritičan, analitičan i da pokušavamm obrazložiti ono što govorim. Naša je dužnost da surađujemo. On je rekao da ''on nama ne treba''. Tko kome to 'nama' ja ne trebam? Neka banda je to? Nema ničeg osobnog. U nekim područjima moramo surađivati, primjerice u području nacionalne sigurnosti gdje on na mene očajno i besglavo huška jednog propalicu, sponzora lopovluka. S takvima sam spreman surađivati jer moram, nemam izbora. Ajmo ovako, izabran sam za predsjednika voljom naroda, prva stvar koju je gospon imao za reći da je će to biti tvrda kohabitacija. Što to znači? Pa se onda nakon pola godine čulo da me treba opozvati, to nije rekla moja baba pokojna. Ja bih preko svega toga prešao jer je to dijelom utakmice, ali idemo se vratiti na onu glupu izmišljotinu da to nijedan predsjednik nije radio. Bogami, nije se ohladila juha od izbora moje prethodnice, a ona je pismom tražila moju ostavku. Jesmo li na to zaboravili ili smo uživali u pogodnostima briselskog mandata kojeg ti je poklonila Jadranka Kosor? Pozovi je na kavu. Ništa od toga nije istina i ništa nije točno - kazao je.

Milanović se osvrnuo i na uhićenje vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića. - Imate frajera koji se napije ko metla, vide ga ljudi nakon što je izletio iz auta, vozi službeni auto umjesto da ga vozi službeni vozač. Ako već moraš popiti, u što neću ulaziti, neka te netko vozi. Ovo nije napravio komunalni redar, to je napravio župan. I onda mi hoćete reći da to ne zna politički vrh HDZ-a? Oni znaju sve, tvrdim da su to zataškavali jer je to moje iskustvo. Razgovarate s nekim koga pitate za mišljenje, ovo je moje mišljenje temeljeno na mom iskustvu. Svatko tko prati ove poslove, a posebno u HDZ-u gdje je matra ''on nama ne treba'', moja prosudba je: Da. On je to znao - dodao je.

Milanović je dodao kako je tvrditi da HDZ nije znao za ovaj slučaj jednako kao što je i tvrditi da je ''plinovod u Baltiku dignula Somalija''. - On bi trebao dati ostavku, ali je neće dati jer će čekati zakonski rok za ponavljanje izbora - komentirao je predsjednik. - S obzirom da ovo nije Rusija, u Rusiji bismo znali još više, niti SAD, ovdje se radi o organizaciji s vrlo strogom hijerarhijom i vertikalom gdje se odmah sve sazna, pa i ja bih da sam premijer tako nešto smatrao hitnim stanjem. Župan iz moje stranke je to, to je istog trena kriza. Što bi ravnatelj policije trebao reći, da je bilo zataškavanja? To je nažalost sva bijeda našeg postojanja. Očekivao bih da je netko rekao da je ''zeznuo'', ali ne, oni očekuju da smo mi idioti koji tome vjerujemo. Je li i ovo rušenje Vlade? Jesam se ja napio i razbio ogradu? Zasad još nisam, imam vremena. Vodio sam računa o tome da me netko vozi kad popijem, a nekad se prepijem kao što to neki očito rade - našalio se predsjednik.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Osvrnuo se i na istek mandata brigadnog generala Ivice Kindera na čelu predsjednika VSOA-e. - Mislite da je to problem u zemlji u kojoj se premijer odbija sastati s vrhovnim zapovjednikom kako bismo donijeli smjernice rada SOA-e? Ona ne može raditi bez smjernica, inače bi bila obezglavljena. Odsustvo još jednog čovjeka očito je za njih potpuno nebitna, to su te ustavne dužnosti koje Plenković gazi kao otirač ispred neke seoske birtije i gasi čikove na njoj. Neće sustav propasti, propast će diplomacija. Nakon Biščevića smo stali jer sam imao 50 kandidata iz redova HDZ-a. Ako je netko u stanju imati takav odnos prema sustavu, onda mene više ništa ne čudi. Oni misle da sustav može funkcionirati bez dužnosnika - komentirao je Milanović pa se dotaknuo i Poljske koja je Ukrajini poslala MiG-ove, objašnjavajući kako ''vjeruje da Hrvatska neće učiniti isto''.

- Dosad nitko nije slao zrakoplove, to je njihova odluka. Ja ne odlučujem o našem slanju. Kada bi naše štetočine odlučile da ono malo što imamo da dajemo, onda bi o tome ovisilo u kakvom su stanju. Pretpostavljam da se na to ne bi čak ni ova vlada odlučila. Slali smo helikoptere i oni su deklarirani kao neperspektivni, odnosno da ih nemamo mogućnosti održavati. To je procjena HV-a, a ne vlade i ja to poštujem. Kada je u pitanju pošiljka helikoptera, oni nisu gubitak za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo - zaključio je predsjednik Milanović.