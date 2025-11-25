Milanović: Očekujem da će sutkinja Mirta Marić biti potvrđena za predsjednicu Vrhovnog suda

Predsjednik Republike Zoran Milanović potvrdio je u utorak kako će za predsjednicu Vrhovnog suda predložiti sutkinju Mirtu Matić. „Predložit ću je, to je osoba visoke reputacije kao i prethodnica, kao i pokojni sudac Dobronić. Vodim računa o tome što potpisujem. Mislim da je ovo dobar prijedlog i da će dobiti većinu na saborskom Odboru za pravosuđe. Očekujem da gospođa Matić bude potvrđena“, rekao je predsjednik Milanović komentirajući za petak najavljenu sjednicu saborskog Odbora za pravosuđe koji bi trebao saslušati kandidate za predsjednika Vrhovnog suda.

Vjeruje kako će sutkinju Matić u Saboru podržati i HDZ jer „premijer sada nije rekao da nije impresioniran, znači da je kandidat OK“. „Mislim da je i više nego OK. Ovo je sve bilo dogovoreno unaprijed što ne znači da je protuzakonito i nepošteno, nego je ispravno i prilično razumno. I tako jedino može funkcionirati“, dodao je predsjednik Milanović.

Na pitanje novinara hoće li dogovor o veleposlanicima biti zaključen do kraja godine. Predsjednik Milanović je kazao: „Prihvaćam i poštujem pravo i dužnost premijera da, kao jedan od dvojice ustavnih aktera, odlučuje i procjenjuje tko je sposoban, pogodan i podoban predstavljati Hrvatsku u inozemstvu kao veleposlanik ili generalni konzul. Ali, isto pravo i dužnost imam i ja. Ja na kraju i potpisujem vjerodajnice. Ali, prije toga je potreban supotpis, dakle, suodlučivanje koje je moguće ako se poštuju prava i jednog i drugog“.

Predsjednik Milanović ponovio je kako se pri predlaganju kandidata za veleposlanike ograničio samo na četvrtinu kandidata i da je „to prilična koncesija i kompromis“. „To su ljudi za koje ja procjenjujem da su dobri i adekvatni da budu predstavnici Republike Hrvatske na toj razini. Premijeru je preostalo da odabere preostale tri četvrtine kandidata. Kao što ja poštujem njegovo pravo i obvezu, tako i on mora moje. To što ja mislim o mnogima od kandidata koje je on predložio neću reći, ali nisam impresioniran. Ja sam svoje rekao i sada je na premijeru da odluči hoće ili neće. Moji suradnici i ja se nećemo povući i o imenima ne govorimo. A bez dogovora ne ide“, rekao je predsjednik Milanović.

Novinari su ga pitali i kako komentira plan rušenje nebodera Vjesnika koji je stradao u požaru. Predsjednik Milanović je rekao da neboder Vjesnika treba srušiti što prije jer u slučaju njegovog urušavanja netko može nastradati. „Naravno, tu su još i komunalni problemi, gradske gužve, ali za to stvarno nisam nadležan“, dodao je.