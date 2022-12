Milanović o umirovljenju Hranja: 'Mandat mu istječe u ožujku 2024. godine, sve drugo je kriminal'

Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je u petak da je admiral Robert Hranj na mjesto načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga imenovan do ožujka 2024. te da bi njegovo umirovljenje prije isteka mandata, o čemu je čuo glasine, bilo "kriminal" i kršenje Zakona o obrani.

Nakon obilježavanja Dana 2. oklopno-mehanizirane bojne "Pume" u Varaždinu novinari su predsjednika i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga pitali što će napraviti ako ministar obrane Mario Banožić s početkom iduće godine pošalje u mirovinu načelnika Glavnog stožera Roberta Hranja, budući da navršava 60 godina života.

Milanović je naglasio kako se to ne odnosi na načelnike Glavnog stožera. "To što bi on, da je običan general, vjerojatno išao u mirovinu u godini u kojoj puni 60 godina, to se odnosi na obične generale. Načelnik GS-a je iznad toga", rekao je Milanović.

Dodao je kako već tjednima sluša te glasine o umirovljenju Hranja te naglasio da ministar obrane to ne može napraviti te da Hranju "mandat istječe u ožujku 2024. godine". "Sve drugo je kriminal", ustvrdio je predsjednik.

Hranja je temeljem Zakona o obrani imenovao predsjednik Republike na prijedlog Vlade i jedno ga predsjednik može razriješiti sam ili, opet predsjednik, ako to zamoli ili predloži Vlada, pojasnio je Milanović.

"Ministra tu nema, jedino gdje on sebe vidi, kao i svi mali psihopati, je da mu uzme status žive osobe, dakle da na prevaru, saboterski kaže – 'ali ti više nisi vojnik, ha, ha, ha, zeznuo sam te!'. Ma nemoj, e ne može", poručio je Milanović te odgovor na novinarsko pitanje "što će biti ako..", zaključio rekavši "bit će svega".

Milanović je ponovio kako je stanje zaliha naoružanja u Oružanim snagama loše te naveo da Hrvatskoj nedostaje "streljiva, punjenja, oklopa, granata, raketa…".