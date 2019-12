Milanović: Nisam za Grabar-Kitarović rekao da je pjevačica

Predsjednički kandidat Zoran Milanović u nedjelju je prilikom druženja s građanima Sinja novinarima izjavio da u svoju pobjedu vjeruje zbog volje, energije, iskustva, ali i zbog razboritosti glasača.

Na pitanje je li se kampanja spustila na osobni nivo s obzirom na to da je Kolinda Grabar Kitarović u subotu u Kninu u svom govoru govorila upravo o njemu i da nije podnosio proslavu "Oluje", on je za nju kazao da je pjevačica.

„To nije istina. Ja za nju to nisam rekao. To što je ona rekla nije ništa osobno, to je njeno mišljenje, ali to je potpuna neistina. Radi se o osobi koja je prvi put u mimohodu u Vukovaru bila kada je bila kandidatkinja za predsjednicu Republike. Kao ministrica vanjskih poslova i Sanaderovoj pobočnici nije joj palo na pamet da se pojavi u Vukovaru i onda se usudi komentirati što drugi osjećaju prema Kninu”, izjavio je Milanović, kandidat SDP-a i još 12 stranaka.

Dalje je rekao da on, kao i ona, nije bio u Kninu, ali "bar ne laže kao ona okolo i ne priča bajke", no zato su bili njegovi bliski prijatelji koji, interesantno, kao vojni zapovjednici i osloboditelji Knina nisu nakon 1995. uopće odlazili u Knin dok ta proslava nije počela 2000. kada premijer nije bio Sanader, ni Grabar-Kitarović već Račan.

Na zamolbu novinara da obrazloži na što je mislio kada je rekao da Plenković nikada nije imao lijepe riječi za Franju Tuđmana, odgovorio je kako je dosta laganja i da je bio poprilično suzdržan cijelo vrijeme.

"Vrlo dobro se zna da - ako već nije držao ruke u džepu kad je svirala hrvatska himna - ta ruka je počela putovati prema dijelu toraksa prije nekoliko godina kada je ušao u HDZ. Rekao sam o tome jučer sve. Smetaju me te sitne, jeftine laži, karijerističke, ali je to tako i to u Hrvatskoj kod jednog broja ljudi očito prolazi. Ja ću se tome suprotstavljati verbalno, a onda očekujem i spreman sam prihvatiti kritiku na svoj račun", poručio je.

"Ono što je rekla Grabar-Kitarović nije istina", rekao je, uz ostalo, Milanović i dodao da se ona protivila organiziranju vojne parade u Zagrebu a ne on koji je to organizirao s Kotromanovićem i Ostojićem.

Ustvrdio je da su HDZ- ovci, kada im je majka, figurativno rečeno, šaputala na uho "naučili što se smije raditi, potkradati, dobivati kredite bez kamatne stope kao Grabar Kitarović", što je "njemu i njegovim kolegama koji nisu bili ne HDZ- ovci, nego uopće stranački ljudi, bilo nedostupno".

"Naši roditelji su, ako su imali neku imovinu, morali prodavati da bi se mi mogli skučiti jer smo radili za 200 njemačkih maraka. Ali ne ako si HDZ- ovac i ta priča ne prestaje", rekao je, uz ostalo, Milanović.

Kada sudovi i državno odvjetništvo počnu djelovati, nastavio je, onda predsjednik RH prije i iznad svih mora primjerom pokazivati da je to što sudovi rade ispravno, te da to uživa njegovu ili njezinu podršku, no, kaže, "nažalost naša predsjednica se zalaže za hajdučiju i za nepravnu državu jer to je ono što su naučili u Europskoj pučkoj stranci".

„Jer je normalno da dođe Tajani u Istru i da tamo burgija i lupeta o talijanskoj Istri i Dalmaciji. HDZ- ovci nijemi i mutavi. Prije dva tjedna Orban, mađarski premijer i korumpirani autokrat o kojem ni u jednom pravom centru pameti i moći u Europi nemaju dobro mišljenje osim u HDZ- u, govori u Slavoniji i Baranji kako se nekad tu sjajno živjelo kada je bila u Mađarskoj. I to sluša hrvatski premijer. I ništa", ustvrdio je Milanović dodavši da uvijek zazire od nacionalizma i šovinizma te je izjavio da "nas u ovom momentu vode obične moralne kukavice".

U svoju pobjedu vjeruje zbog volje, energije, iskustva, ali i zbog razboritosti glasača, no u ovim okolnostima kada bi sve bilo normalno, a nije, ove izbore bi, kaže, bez većeg problema trebao dobiti Miki Maus.

Objasnio je da bi - ako postane predsjednik - „provjetrio” tako što za početak ne bi podržavao ljude optužene za ozbiljan kriminal, odnosno pljačku javnog novca. Ne bi ih proganjao jer to nije njegov posao, ali u javnosti ne bi govorio da je više puta razgovarao s državnim odvjetništvom kao što je to rekla aktualna predsjednica s ciljem da se, ustvrdio je, pokrene istraga u vezi s remontom hrvatskih MIG-ova u Ukrajini.

"Više je puta razgovarala, vršila pritisak na odvjetništvo i USKOK i onda još izjavi da je nezadovoljna odgovorom. Znači bila bi zadovoljna odgovorom da je krenuo progon protiv recimo Ante Kotromanovića. Dok je on gledao kako mu kuća gori i završio kao puki vojnik, ona je trošila kredite, birala stanove po Zagrebu i pripremala se za karijeru u Washingtonu, gdje je poslao, koje li ironije, Stipe Mesić", izjavio je Milanović.