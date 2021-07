'Konzultirao sam se s Medvedom da li da ovo kažem, ne želim njemu zagorčati život'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je u četvrtak u Karlovcu na predstavljanju monografije Specijalne jedinice policije „GROM“ Policijske uprave Karlovac u Domovinskom ratu 1991.-1995.

Nakon predstavljanja monografije SJP „GROM“, koju su predstavili autori, znanstveni suradnici Hrvatskog instituta za povijest dr. Jakša Raguž i dr. Darjan Godić, predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju rekao je kako to nije borba za istinu nego posao na istini, priopćeno je iz Ureda predsjednika RH.

„Nikoga ne bi trebalo biti sram istine, nitko se ne bi trebao uvrijediti, ali istina može boljeti. Naša istina ne boli, ona je dobra, teška, krvava, recentna i doprinos 'Gromova' u toj borbi za Hrvatsku je bio ogroman“, poručio je Milanović.

Podsjetio je kako se u Domovinskom ratu Hrvatska branila i u Vukovaru i u Dalmaciji, a da se Zagreb branio u Karlovcu i Sisku.

„Rat je težak i krvav, posebno kada u njega idete bez organizacije, kada iz policije stvarate vojsku i kada se morate boriti protiv neprijatelja koji je jači ili naoružaniji i ima startnu prednost. Događaju se greške, kršenje ratnog prava. Mi smo pravna država i ponašali smo se u danim okolnostima dobro. Za zločin je propisana kazna, ali postoji razlika između kazne i zlostavljanja, mrcvarenja“, dodao je predsjednik Milanović .

„Razgovarao sam s ministrom Medvedom i konzultirao se da li da ovo kažem ili ne, jer ne želim njemu zagorčati život, jer on od sebe daje koliko može, ali ne može sve“, nastavio je predsjednik Milanović, upitavši je li normalno da država koja kažnjava - i treba kazniti one koji su počinili ratne zločine - 25 godina nakon rata, kao za auto kasko odgovornost, te iste ljude tereti financijski, iznosima od više milijuna kuna, navodi se u priopćenju.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 01.07.2021., Karlovac - Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oruzanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanovic nazocio je predstavljanju monografije Specijalne jedinice policije „GROM“ Policijske uprave Karlovac u Domovinskom ratu 1991.-1995 autorskog dvojca Darijan Godic i Jakse Raguza. Uz brojne clanove brigade svecanosti su nazocili ministar Tomo Medved, saborski zastupnici Ante Deur, Nada Murganic, Zeljko Sacic, generali Markac i Marekovic, Josip Celic te brojni drugi. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

„Ja znam da ovo što govorim neće svima dobro leći, zato ću biti vrlo jasan i ponoviti da me ne hvataju za riječ. Dakle, to je situacija koja traži koordiniranu i visoku političku akciju, potpuno čiste savjesti: ako si kriv, kažnjen si, ali kazna ima svoju granicu i kao što rekoh, ne smije se pretvoriti u zlostavljanje. Što da ljudi koji su već odgovarali za svoje grijehove, rade, da opljačkaju banku? To ne može riješiti sam niti jedan ministar, to ne može riješiti državno odvjetništvo jer dolaze u situaciju da oni moraju kršiti zakon. Dakle, to može oprezno, sućutno, inteligentno riješiti predstavničko tijelo i hrvatska Vlada. Ako hoće, a ja sam siguran da hoće. Ne smijemo dopustiti da se ponašamo kao zadnji naivci. Greške i zločini se događaju. Mi smo imali i tu epopeju i katastrofu s Haagom, koja je na kraju završila sretno za nas u najvećoj mjeri, ali to je visoka cijena i visoka lekcija“, istaknuo je predsjednik Milanović.

Kao usporedbu naveo je Ameriku u kojoj američkim vojnicima kada pređu granicu sude američki vojni sudovi, dodaje se u priopćenju.

„Da li ih natjeraju onda da njihovi unuci prodaju svoju šljivu i njivu? Ne! Dakle, ti ljudi imaju određenu vrstu sigurnosti da će, kad pređu crtu, država stajati iza njih, pravedno ih sankcionirati ako za tim postoji potreba, ali ih neće zlostavljati“, rekao je predsjednik Milanović.

„Ovakvih slučajeva ima puno, pravda je podijeljena, Hrvatska nije bježala od toga, u rat se ne ide kao u auto-školu, to nije obični građanski ugovor, to je savez i kalež vjere i povjerenja u kojem netko riskira svoj život, u kojem netko može ugroziti tuđi život, život neprijatelja i kada se to dogodi treba pravde. Ovdje više nema pravde, ovo je potrošeno“, dodao je Milanović.

Još jednom je istaknuo da potpredsjednik Vlade Medved radi što može. „Ali zakon ga tu ograničava. Zna se tko i kako može promijeniti hrvatske zakone. Mi smo država vladavine prava, mi smo članica Europske unije, saveza zapadnih država koji je branjen u povijesti dok još nije postojao upravo na ovim prostorima i obranjen je. Tu smo, borimo se za svoj ponos, ne pretjerano gorljivo nego racionalno, svjesni da smo prošli, i vi prije svega, kroz lekciju kroz koju nije prošao niti jedan moderan europski narod. Nismo to tražili, ali to sada imamo, to je iza nas, to iskustvo imamo i tu snagu imamo“, zaključio je svoje obraćanje predsjednik Republike Milanović.

Izložba „Hrvatske ratne oznake“

Osim predsjednika Milanovića na predstavljanju monografije Specijalne jedinice policije „GROM“ nazočnima su se obratili predsjednik Udruge SJP „GROM“ Josip Slačanin, ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest dr. Gordan Ravančić, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, zamjenica župana Karlovačke županije dr. Željka Hajsan Dolinar, potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja, izaslanik predsjednika Vlade RH Tomo Medved i zastupnik u Hrvatskom saboru i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Ante Deur.

Uoči predstavljanja monografije predsjednik Republike Milanović je, u pratnji autora Karla Subašića, obišao izložbu „Hrvatske ratne oznake“ postavljenu u Gradskom kazalištu „Zorin dom“.

Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.