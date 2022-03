Milanović: Za mene postoji Rusija kao vrlo opasna država, to se neće promijeniti odlaskom Putina

Predsjednik Republike Zoran Milanović prisustvovao je danas obilježavaju 31. obljetnice redarstvene akcije "Plitvice" u kojoj je kao prva hrvatska žrtva u Domovinskom ratu poginuo policajac Josip Jović. Nakon polaganja vijenca, Milanović se obratio medijima te komentirao aktualne teme.

Komentirajući rekonstrukciju Vlade, Milanović je kazao kako ne zna hoće li Davor Božinović biti novi ministar obrane te odlazi li Mario Banožić. Iako, napominje, ne smatra da će Banožić biti smijenjen. S ministrom Božinovićem, koji je također danas bio na Plitvicama, nije razgovarao o političkim potezima.

Na pitanje bi li trebalo doći do spajanja Ministarstva branitelja i MORH-a, kazao je kako je to "njihova stvar". Ipak, kaže da ne smatra kako bi Ministarstva branitelja trebalo ukinuti.

- To je sada generacija koja ulazi u predmirovinske godine, to su još aktivni ljudi, o tome ćemo razgovarati možda za 20 godina - naveo je.

Komentirajući izjavu ministra vanjskih poslova da je Putin zločinac, naveo je kako čeka pripremu materijala za podizanje optužnice i privođenje.

- Šutnja nije uvijek zlato, šutnja je vrlo često u politici glupost i mutavost. Šutnja je često u Hrvatskoj i Srbiji krivo shvaćena kao mudrost, a ustvari običan strah od akcije. To pitajte ministra, ne znam što je time htio reći. Ja o Putinu nikada nisam ništa komentirao, za mene postoji Rusija kao vrlo opasna država, što se sada pokazuje, država s kojom treba drugačije, to se neće promijeniti odlaskom Putina. Na njegovo mjesto može doći neki general, a onda tek ne znaš s kim imaš posla. Ja od Rusije ne očekujem ništa, to nije degradacija, to je drugi, četvrti svijet. Imam očekivanja od naših saveznika, od onih koji nas štite, najviše SAD. To je moja familija, u širem smislu riječi, Rusija nije. Rusija je napala Ukrajinu, to je protivno međunarodnom pravu, loše, ubitačno, ljudi ginu.

- U svakom ratu ima zločina, sigurno i u ovom. Ali nema zvjerstava kao u našem ratu, ne dao Bog da se dogodi. Gdje god se bombardira i ratuje, gdje se netko grčevito i hrabro brani kao Ukrajinci, jedini način da ga pobijediš, kad si ga već napao na način koji je Rusija, je da ga slomiš - dodaje navodeći kako ćemo se nagledati još užasa.

Od sutra je na snazi paket mjera uveden s ciljem ublažavanja rasta cijena.

- Neke stvari su opravdane, napravio bih ih isto, a neke ćemo morati naprosto pričekati da prođe rat. Tu naprosto nema sreće. Koristi će imati Kina i Amerika, Europa neće. Energenti će rasti, Rusi neće odustati preko noći zbog sankcija. Volio bih da sankcije zaustave rat, ali to se neće dogoditi - kaže Milanović.

Osvrnuo se na pad bespilotne letjelice na Jarunu, navodeći kako se pričao o neutvrđenim stvarima.

- Istragu formalno vodi DORH, a u radnje su uključena i druga tijela, na primjer Centar "Ivan Vučetić" koji je to vještačio. Čekamo već tjedan dana nalaz vještačenja, on je bio gotov prije osam dana, ja to znam - rekao je.

VIDEO Zagreb: Premijer Andrej Plenković i nadležni članovi Vlade obišli su mjesto pada besposadne letjelice

- Pitajte gospodu zašto sada ne drže presice s avionima koji nadlijeću na 500 metara. Što je sada odjednom utihnulo, sada smo se počeli držati zakona ili su se građani prestali bojati pa nikoga ne zanima? Bit će da je ovo drugo. Tema je lagano ishlapila, nitko nije poginuo, materijalna šteta nije velika, lagali smo, izmišljali smo, pričali gluposti. Prije bih rekao da su pričali gluposti nego lagali, govorio sam nemojte ići u javnost prije nego dobijemo nalaza. Sve što su govorili su čuli, kao i ja. To nije bilo napisano. Hoću crno na bijelo, nalaz eksperta - navodi.

Komentirao je ostavku Ivice Puljka i nove izbore u Splitu.

- To je prava odluka. Uvjeren sam da je on procijenio da je to za njega dobro, ali to je procjena, vidjet ćemo. U svakom slučaju, on nije mogao funkcionirati u Vijeću. Bar nije kukavica - naveo je govoreći o Puljku.