Milanović komentirao kontrole na slovenskoj granici: 'Za sve je kriva BiH'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici samoborskog Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Samobora, a zatim je davao izjave za medije. Nije moglo proći bez komentiranja uvođenja kontrola na slovenskim granicama: "Slovence razumijem. Mislim da će se to normalizirati, da ćemo se vratiti na staro" objasnio je i dodao da kontrole na austrijskog granici već postoje. "Od 2015. stoji žandar. Kad prođete Karavanke, nakon 200 metara stoji neka statura austrijske dražave. Slovenci su već prosvjedovali, kad će to maknuti", kaže Milanović. "Problem je u BiH. To je operativni problem, to je problem viznog režima koje BiH ima s nekim državama, pa državljani slete na auerodm i dalje manevriraju. Treba razgovarati s vlastima u BiH jer neke države ne zadovoljavaju minimum kriterija EU. To bi se moglo riješiti da BiH uvode vezni režim za neke zemlje", dodao je.

Ponovio kako on nije za vojsku na granici. "Staviš vojsku, bit će mrtvih", kazao je Milanović, a komentirao je i istragu protiv BBB-ovaca u Grčkoj. Nedavno je otkriveno kako na nožu kojim je ubijen nesretni Grk nema DNK ni jednog od uhićenih Hrvata. Milanović je istragu nazavao šarlatanskom. "Ljudi su sasvim nepotrebno bili dva mjeseca u zatvoru u Grčkoj. Ovaj događaj baca novo edukativno svjetlo na suradnju. Iz ovog možemo puno naučiti, da se zbog pritiska ovo događa. Nažalost, čovjek je umro, ali sve ovo se moglo riješiti u tjedan dana.. Da se htjelo..."

"Jee, kako da ne... Na to pitanje neću odgovarati do parlamentarnih izbora", odvratio je na pitanje hoće li se kandidirati za drugi mandat