Milanović: Neke ljude se proglašava izdajnicima. Nisu oni zbrisali 1991. iz Hrvatske

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na promociji autohtonih i tradicionalnih proizvoda Varaždinske županije. Nakon toga će u Martijancu sudjelovati na obilježavanju 125. obljetnice osnutka Dobrovoljnog vatrogasnog društva Martijanec. Novinarima je dao kratku izjavu. Na pitanje što mu se najviše svidjelo od proizvoda kaže da je to bio heljdin kolač.

"Svidio mi se najviše ovaj težački kolač od heljde. Super proizvod. Teško ga je napraviti", kazao je Milanović.

Na pitanje tko je aktivniji u obilasku Hrvatske, on ili Plenković, kazao je: On je puno aktivniji, ja sam došao na poziv. Tamo gdje me pozovu skoro svuda odem. Sad idem u Martijanec, ali ne znam ni jesu li tamo izbori gotovi, slave 125. godina vatrogasnog društva"

Osvrnuo se predsjednik i na lokalne izbore u Zagrebu. "Izbor je sužen na dva. Gotovo je to. Rekao sam samo da budu pošteni", kazao je.

"Neka se ne izvlače olako optužbe o inozemnom financiranju. To su nepristojne neistine, neke ljude se proglašava izdajnicima. Nisu oni zbrisali iz Hrvatske 1991. godine. Neki od njih nisu možda ni rođeni", kazao je Milanović.

"Sve je to izbor hrvatskih ljudi. Samo se ne igrati s tim optužbama da su agenti Kominterne, Carigrada, Džingis-kana, Moskve, Beograda, Soroša... Da iza njih stoje nekakvi stiftunzi...To je kad ne znaju razliku između štifta u zidu i štiftunga. Njemački štiftunzi su regulirani kao ministarstva. Nema čistijeg i nadziranijeg izvora novca i financija od njemačkih stiftunga. Bili oni demokršćanski ili liberalno-socijaldemokratski. Baš su pravu crkvu našli gdje će se moliti", rekao je Milanović.

"Puno toga je dopušteno, ali tu se neke ljude pokušava prokazati kao izdajnike Hrvatske, strane plaćenika milijardera ili židova. Sve su to te prljave poruke koje se nalaze malo ispod površine", kazao je Milanović.

Na ponovljeno pitanje ide li tamo gdje ga netko pozove kazao je: "Da me pozvao HDZ-ov kandidat ja bih možda došao. Čačića znam sto godina. Ne znam ni tko je dobio u Martijancu, idem tamo".