Milanović: Drago mi je biti dobar s Kinom, mi imamo svoje interese

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u Karlovcu na svečanom ispraćaju u Mađarsku 1. hrvatskog kontingenta u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a, u okviru borbene skupine pod vodstvom Mađarske.

Nakon svečanosti predsjednik je odgovarao na pitanja novinara. Upitan je o govoru kineskog premijera na otvaranju Pelješkog mosta.

- Malo sam se šalio, ali ne na kineski račun, s njima pokušavam uvijek ozbiljno i razumno. To je velika i nepregledna sila s kojom je pametno biti dobar, to nije njihov projekt, to je europski novac, naš novac. Bojim se da je to zadnji put da su dobili posao na natječaju s obzirom na situaciju. Interesantno je bilo da smo jučer slušali kineskog premijera, poruka je izrečena u tonu koje ne asocira stanje u kojim se nalazimo. Da mi je netko prije tri tjedna rekao da će nam se obratiti kineski premijer, rekao bih 'aj da vidim'. Sad sam vidio, palac gore, ali malo naheren. Ovo jučer je bilo zanimljivo. Drago mi je biti dobar s Kinom, nama Kina nije problem kakav jest Amerikancima i drugim državama. To što smo u NATO-u, ne znači da ćemo slijepo pratiti stalno politiku NATO-a. Mi imamo svoje interese - rekao je Milanović.

Zamjerio je što se na otvorenju Pelješkog mosta nisu spomenuli ljudi koji su u njegovoj Vladi radili na projektu izgradnje.

- Tamo je pokazana povijest od 2017. To nije istina. Moje ime je nebitno, neka se ne pojavljuje nigdje. Ali ogroman posao je napravljen 2016. godine. Ljudi koji su zaista radili na tome i pripremali, zaslužili su da ih se spomene. Nećeš na taj način ispasti važniji - rekao je.

Upitan je i o svom govoru te susretu s premijerom Plenkovićem.

- Ja sam mu prišao i pružio ruku. Vidio sam ga pa sam mu pružio ruku. Hrvatska javnost je to valjda očekivala, pa eto, rekoh sebi... - rekao je.

- 10 godina je taj projekt trajao, nakon salvi laži da smo morali raskinuti ugovor s hrvatskim izvođačima. Ja sam ugovor morao raskinuti. Ovo je na kraju opcija koju smo mi razradili. Tada bih pristao i na koridor preko Neuma. S BiH se ne možeš dogovoriti ni koji je dan u tjednu, od toga se vrlo brzo odustalo. Pipenbaher je angažiran 2012. To je moja vlada napravila. Bilo je smiješnih komentara, bili smo protiv Mosta, ajmo reći da je Tuđman bio protiv Oluje, kako vam zvuči ta glupost. Tuđman nije bio protiv Oluje ali da je strana srpskih pobunjenika pristala na plan Z4, mi bi imali plan Z4, ovdje bi bila Krajina. Ali on to nije napravio. U tom trenutku je to izgledalo kao nešto optimalno za to. Naravno da kad ti netko ostavi groblje, s tim se moraš obračunati - kaže Milanović.

Upitan je je li njegov govor jučer bio politička poruka i nudi li ruku suradnje.

- Uvijek je moj govor politička poruka. Ja nisam izvršna vlast, ali ne mogu prelaziti preko očitih nepravilnosti, pogotovo kad se tiče vojske, da ih se terorizira. To dolazi od osobe koja je Plenkovićev osobni batler. To mora biti riješeno. Sustav zbog toga ne smije trpjeti, to je osobni izbor jednog čovjeka. Ja sam vrhovni zapovjednik, on je Plenkovićeva dvorska luda - rekao je.

Odgovorio je i na pitanje o izbornom zakonu u BiH.

- To je rulja nahuškana. Nema drugog naziva za njih. Sad rade ono što sam najavljivao mjesecima. Visoki predstavnik je na kraju došao na ideju da se pozabavi malo tim pitanjem, ali stvar je malo kompleksnija. Taj čovjek je taj prijedlog napravio isključivo gledajući sebe, da sebi olakša život i nekim bošnjačkim strankama. Hrvatima je ponuđeno nešto mizerno, no ta milostinja je izazvala takvu pobunu jer oni tu gube jednog čovjeka. To je besramno. Činjenica da je on pokazao da može činiti što ga je volja, govori da sam bio potpuno u pravu kad sam ga prozivao. Dao je trunčicu nade, mislio sam da će se Hrvati usprotiviti. Hrvati ovise o hiru meteorologije. Samo onda oni mogu proći. Hrvati šute i slušaju, a tko se buni, unitaristi. O tome se ne govori. Opet kompromis na štetu Hrvata. Gdje smo tu mi? Hrvati se politički istrebljuju u BiH. Koja je reakcija Švarca? Prepao se. Jedino zajedno Plenković i ja ili samo Plenković i njegova Vlada, mogu to zaustaviti. Suprotstaviti se onima koji se prave mrtvi i da to ne vide, a to su europski lideri. Pogledajte što države rade da bi zaštitile svoje interese, pogledajte što radi Turska, što rade Finska i Švedska. Izručivat će ljude koje su štitili godinama - kaže Milanović.

- Netko čuva svoje nožice i prstiće, a ja se satarom derem po prstu - rekao je slikovito.