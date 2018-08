Milan Štifanić koji je prijetio policajcima objesio se u zatvorskoj ćeliji

Milan Štifanić, zbog kojeg je u ponedjeljak popodne u pulskom naselju Šijane vladalo opsadno stanje, jer je prijetio policajcima te osobi koja je bila s njim u stanu, objesio se u srijedu navečer u ćeliji pulskog zatvora, potvrđeno je iz Ministarstva pravosuđa.

Prema onom što je za sada poznato, Štifanić se objesio o plahtu, a iako su pravosudni policajci brzo reagirali, nažalost nisu ga mogli spasiti. O cijelom događaju danas bi se trebalo oglasiti Ministarstvo pravosuđa, a kao i uvijek u ovakvim situacijama u zatvor će vjerojatno biti poslana inspekcija kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

U pulskom zatvoru i ranije je bilo incidenata, a posljednji od njih se dogodio prije nekoliko godina kada se jedan zatvorenik samozapalio u ćeliji. Što se tiče Štifanića, on je uponedjeljak priveden zbog obiteljskog nasilja, nakon što ga je jedna osoba prijavila policiji. Nakon toga policija ga je pokušala uhititi, a on je policjacima prijetio satarom te im je vikao da ima i vatreno oružje.

Policajcima nije preostalo ništa drugo do da upadnu u njegovu kuću te ga prisilno uhite pri čemu se on samoozlijedio. Štifanić je višestruku prijavljivan zbog djela s elementima nasilja, a široj javnosti je postao poznat jer mu se zajedno sa Stjepanom Prnjatom sudilo zbog krijumčarenja stotina kilograma kokaina iz Južne Amerike. U tom postupku bio je osuđen na pet i pol godina zatvora, no presudu je ukinuo Vrhovni sud, a ponovljeno suđenje koje je iz Rijeke premješteno u Zagreb još nije bilo okončano.

Budući da se Štifanić objesio u zatvoru, postupak protiv njega će biti obustavljen.