Mijenja se lista zamrznutih cijena proizvoda, Šušnjar o inflaciji: Apeliram na potrošače da budu odgovorni

Inflacija je u Hrvatskoj u prosincu iznosila 3,4 posto, nakon tromjesečnog ubrzavanja, procjena je Državnog zavoda za statistiku (DZS). Uz to, prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, usporediva godišnja stopa inflacije u prosincu u Hrvatskoj je iznosila 4,5 posto, najviše od svih zemalja članica eurozone. Ove porazne podatke komentirao je danas nakon sastanka koalicije ministar gospodarstva Ante Šušnjar koji je dao izjave za medije.

- Imamo projekcije za 2025. i 2026. gdje će inflacija još usporavati. Moramo podatke korelirati s rastom BDP-a i to su takvi pokazatelji - kada gospodarstvo raste, idu i neželjene stvari poput inflacije. Treba apelirati na potrošače da budemo odgovorni jer neke stvari nisu toliko poskupjele koliko jesu prema krajnjim kupcima. Dokle god potrošnja nekontrolirano ide se i trgovci neodgovorno ponašaju - komentirao je. Idući tjedan će moderirati listu zamrznutih cijena proizvoda na način da će neki proizvodi ispasti, dok će drugi biti dodani.

- Savjetujem građanima da budemo odgovorni potrošači. Jednako kao što na izborima poklanjamo svoj glas, isto tako možemo regulirati tržište, tu su izbori svaki dan - dodao je Šušnjar. Novinari su ga ponovno pitali i za komentar na svoju izjavu o tome da bi građani mogli ''sami peći kruh'' ako im je pekarna preskupa pa ponovio kako ga on ''sam peče dovoljno za obitelj'', a o inflaciji je progovorio i ministar financija Marko Primorac.

- Prema podacima DZS-a inflacija je iznosila 3,4 posto u prosincu, što je u skladu s procjenama ministarstva financija. U 2025. očekujemo smanjenje inflatornih pritisaka, ali moramo biti svjesni da su ti pritisci već bili smanjeni, no to ne znači i pad cijena. Na razini 2025. očekujemo inflaciju od 2,7 posto, sada će to usporavanje biti dugotrajnije i blaže nego što je bilo dosada, ali inflacija je nešto što zabrinjava - objasnio je.

- Nema razloga za strah niti bih plašio građane niti poduzetnike. Naravno da pratimo situaciju u državama i naravno da je gospodarska situacija u državama s kojima surađujemo nešto što i naše poduzetnike zanima. Međutim, nema razloga za zabrinutost takve vrste, situacija je ukalkulirana u projekcije ministarstva financija. Primorac se osvrnuo i na porez na ekstraprofit koji se zaziva.

- Isti dio komentatora koji ne podržavaju politiku Vlade zagovaraju uvođenje poreza na ekstraprofit. Ukoliko bih se on najavio, mene zanima zašto ti akteri ne misle da dionici ne bi ponovno izigrali pa povećali cijene. Situacija nije tako jednostavna i važno je informirati građane. Nema lijeka za inflaciju, da ga ima onda bi svaka vlada donijela dekret kojim bi se inflacija zaustavila. Ne doživljavamo ovo olako i ne treba govoriti da ima instant rješenja. Komentatori šire paniku i pesimizam, da znaju nešto o ekonomiji onda bi znali da inflatorno širenje može ozbiljno ugroziti gospodarski rast. Ja zato oprezno komuniciram o ekonomskim temama jer se radi o egzistenciji građana i s time se ne smijemo olako ponašati - zaključio je.

Ante Sanader (HDZ) dao je izjave ovog utorka nakon danas održanog sastanka koalicije. Sanader je prokomentirao kako je HDZ dobio apsolutnu potporu kandidata Dragana Primorca u drugom krugu predsjedničkih izbora, navodeći kako će današnje sučeljavanje ''pokazati koliko je Primorac bolji''. Može li stranka podnijeti iznose od više od 800.000 eura, koliko je potrošeno na Primorca u ovoj kampanji, odgovorio je Sanader.

- Može, ako ste vidjeli sredstva koje imamo, onda je jasno da imamo dovoljno sredstava i to neće utjecati na lokalne izbore. Lokalne organizacije imaju posebne račune i to nema veze s financijama za lokalne izbore. Iznos je onoliki koliki je tim predvidio, nije prekoračio predviđeni iznos - odgovorio je, referirajući se na dopuštenih nešto više od milijun i 200 tisuća eura. Prokomentirao je i navode o porukama koje su neslužbeno stigle HDZ-ovim članovima, a koje se poziva da na birališta dovedu još tri birača koji će glasati za Primorca.

- To je propaganda, mi smo ozbiljna stranka, mi smo samo tužni što je Milanović prihvatio samo jedno sučeljavanje. Sigurno je jedno sučeljavanje malo, očito se Milanović nečega boji, to je neka taktika sakrivanja Milanovića da ga nitko ne vidi - komentirao je.