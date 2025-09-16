Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
RAST ANTISEMITIZMA

Merz dirnut do suza najavio: 'U ime Njemačke njima objavljujem rat. Sramim se zbog ovoga'

Reichenbachstraße Synagogue
Foto: Leonie Asendorpf/DPA
1/3
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
16.09.2025.
u 07:56

Merz je naglasio da se nada „da će se židovski život u Njemačkoj jednog dana ponovno odvijati  bez policijske zaštite“.

Njemački kancelar Friedrich Merz bio je dirnut do suza u ponedjeljak dok je govorio o odgovornosti Njemačke za holokaust, obećavajući borbu protiv antisemitizma, u govoru na ponovnom otvaranju nakon obnove povijesne minhenske sinagoge. Merz je rekao da je zgrožen što se antisemitizam ponovno rasplamsao u Njemačkoj.

"Želio bih vam reći koliko me je sram zbog ovoga: kao kancelar Savezne Republike Njemačke, ali i kao Nijemac, kao dijete poslijeratne generacije, kao dijete koje je odraslo s 'nikad više' kao misijom, kao dužnošću, kao obećanjem", kazao je Merz.

Naglasio je da od 7. listopada 2023. "svjedočimo novom valu antisemitizma, u starim i novim oblicima", ukazujući na utjecaj valova migracija na ovaj fenomen. "U politici i društvu predugo smo zatvarali oči pred činjenicom da je znatan broj ljudi koji su došli u Njemačku posljednjih desetljeća socijaliziran u zemljama podrijetla gdje je antisemitizam praktički državna doktrina, gdje se djecu podučava mržnji prema Izraelu", rekao je njemački kancelar.

Merz je naglasio da se nada „da će se židovski život u Njemačkoj jednog dana ponovno odvijati  bez policijske zaštite“.

„Stoga u ime cijele savezne vlade Savezne Republike Njemačke objavljujem rat svim oblicima starog i novog antisemitizma u Njemačkoj.“ U Njemačkoj je 2024. zabilježen rekordan broj od 6236 antisemitskih incidenata, gotovo tri puta više nego 2022. Gotovo polovica (48 posto) pripisana je krajnjoj desnici.

Ključne riječi
Friedrich Merz

Komentara 17

Pogledaj Sve
Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
08:28 16.09.2025.

Glavni nositelji antisemitizma danas su radikalni propalestinski ljevičari, a ne konzervativna desnica.

Avatar Krile102
Krile102
10:53 16.09.2025.

Hvala gdi Merckel ..na multikulruralnosti

EL
EldersWisdom
09:14 16.09.2025.

Clanak ima gresku, trebao je zavrsiti konstatacijom da je za 52% antisemitskih incidenata odgovorna radikalna ljevica. Ali globalisti stite svoje batinase.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još