Medijski skandal: Kad novinar zlorabi svoj talent

Možda je najobjektivniji sud o Claasu Relotiusu (33), novinaru Spiegela koji je falsificirao svoje članke, tvitao Welt: "Zlorabio je svoj talent". Priče su bile previše dobre da bi bile istinite. To se tek sada shvaća kada je na vidjelo izašlo da je najmanje 14 od 55 objavljenih članaka bilo lažno. To je udarac u srce tjedniku smatranom najobjektivnijim, jer na analizi članaka radi i 60 stručnjaka iz raznih oblasti.

Otkrio ga kolega

Claas Relotius je kao ekskluzivne napisao reportaže koje su prenijeli i mnogi svjetski mediji. Napisao je kako je jedan državljanin Jemena neopravdano zatvoren 14 godina u Guantanamu, prenio je svjedočenje s izvršenja smrtnih kazni u SAD-u, priču 13-godišnjeg dječaka iz sirijeskog mjesta Dara'a koji je pišući po zidovima zgrada protiv Assada "izazvao pobune Sirijaca"...

Priča o američkim čuvarima na američko-meksičkoj granici ga je razotkrila. Iz SAD-a su počela dolaziti elektronska pisma u redakciju Spiegela kako s vigilantesima nije razgovarao njemački novinar Spiegela. Otkrilo se da su citati izmišljeni, a slike preuzete s interneta, pa čak i sa stranice New York Timesa. To je prvo potvrdio novinar koji je zajedno s Relotiusom radio na reportaži. Relotius nije nikada razgovarao s američkim nadzornicima granice, a u reportaži je napisao kako je bio s njima. Relotiusov kolega, Juan Moreno, otkrio je kako je "intervjuirani" vigilantes u objavljenoj reportaži bio osoba iz NYT-a s kojom je taj list objavio razgovor 2016. Relotius je pisao i za ostale listove (Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Die Zeit, Frankfurter Allegemeine Zeitung, Financial Times, Time...) Američka televizija CNN ga je 2014., kada još nije imao ni 30 godina, nagradila kao novinara godine.

Lovac na nagrade

Relotius je, primjerice, kazao da je priču sa sirijskim dječakom napisao nakon što je s njime kontaktirao preko whatsappa. Naime, priča da je Mouawiya Syasneh, tako se zove sada već 20-godišnji dječak iz sirijskog mjesta Dara'a koji smatra da je inicijator pobuna iz 2011. kružila je internetom. Relotius ju je iskoristio. No, redakcijski provjeritelji činjenica su ga trebali razotkriti. Spiegelov tim stručnjaka provjerava citirana imena ljudi, mjesta, dokumente... pa su trebali vidjeti i priču Sirijca.

Relotius je, mora mu se priznati, majstorski sklapao priče. Kaže da je bio pod pritiskom da piše još bolje i da dobije još više nagrada, pa je pisao iz mašte.

