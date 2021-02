Medicinske sestre o zlostavljanju: 'Dirao nas je, a štitili su ga jer je rod političara'

Seksualno zlostavljanje trpe i mnoge medicinske sestre, ali zbog srama godinama šute. Ohrabrene istupima drugih hrabrih žena i djevojaka u posljednje vrijeme, odlučile su sada i same otkriti neugodna iskustva koje su doživjele na radnom mjestu.

- Neke zlostavljaju profesori, a nas znaju seksualno maltretirati pacijenti. Muka mi dođe kad se sjetim starijeg člana obitelji našeg poznatog političara koji je prije nekoliko godina završio u našoj bolnici zbog problema sa srcem - ispričala je za 24sata medicinska sestra koja je željela ostati anonimna jer, kao i brojne druge njezine kolegice, slučaj nije prijavila nadležnima. Nisu željele svojim problemima opterećivati svoje bližnje.

- Kad bih se približila njegovoj bolničkoj postelji, radeći svoj posao, uhvatio bi me za grudi i prostački komentirao. Od pete do vrha glave prostrujila bi mi jeza od užasa, srama, neugode i nemoći jer ne možete pacijenta pljusnuti kao što bih na ulici sigurno uzvratila da me netko tako uhvati – priča medicinska sestra navodeći da je tu situaciju prepričala kolegicama, koje su imale istih problema s dotičnim gospodinom.

- Rekle su mi da nisam jedina, odnosno da je i njima muka ući u tu sobi jer doživljavaju isto poniženje. Taj muškarac može mi biti djed i ne znam uopće kako mu je tako bolesnom padalo na pamet prostački hvatati sestre – dodala je.

Slučaj je potvrdila i liječnica koja je liječila tog pacijenta. Na njega su je upozorile kolegice, ali kaže ona osobno nije doživjela slično iskustvo. Vjeruje da je prema njoj bio pristojniji jer je liječnica.

- Ne znam uopće što reći ljudima koji nisu u našoj koži, a komentiraju kako same ‘izazivamo i tražimo’ pa doživljavamo neugodnosti, verbalno nasilje i poniženje. Naš posao je pomagati ljudima i liječiti ih, za to smo se obrazovale i spremne smo na žrtvu koju posao traži, poput dežurstava blagdanima, vikendima, odvojenosti od obitelji, kao sad u vrijeme pandemije, i slično. Sve ostalo je neprihvatljivo - kaže liječnica.

Medicinska sestra koja radi u Hitnoj također je za 24sata ispričala što je doživjela tijekom jedne intervencije.

- Bila je zima, snijeg i gluho doba noći. Obitelj koja nas je zvala bila je alkoholizirana. Otac vidno pijanog muškarca pao je, ostao bez svijesti i sav je bio izudaran, no zbog položaja njegova tijela nismo mogli otvoriti vrata. Tad nas je sin uputio na stepenice. Prvi je išao doktor, za njim ja i za mnom pijani sin. U hodu mi je zavukao ruku s unutarnje strane bedra do međunožja - ispričala je vidno uzrujana sestra pri samoj pomisli na taj događaj.

- Htjela sam ga pljusnuti, no odgovarala bih jer bi pao po stepenicama. Umjesto toga izderala sam se na njega rekavši da će, ako me još jedom takne, završiti na kirurgiji - dodaje.

Kaže kako su ovakve situacije iznimno neugodne te ostavljaju trajne posljedice na sestre. Predsjednik Komore medicinskih sestara Mario Gazić 17 godina radi sa sestrama i kaže da su često verbalno i seksualno zlostavljane:

- Znam za slučajeve, no one to ne prijavljuju nego istrpe iz straha i srama - kaže Gazić.