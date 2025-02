Mate Mijić: Pred našim se očima događa izbor između totalnog rata i nepravednog mira

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski 'diktator bez provedenih izbora', ne stišavaju se reakcije. Politički analitičar Mate Mijić komentirao je tu izjavu i smatra da je riječ o 'utapanju vojnika Zelenskog'.

- Trump, Musk i veliki dio "magasfere" intenzivno se bave dekonstrukcijom lika i djela ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Te diktator koji zabranjuje oporbu, guši slobodu govora i odgađa izbore, te korumpirani milijarder, te osrednji zabavljač, te ratni huškač, te fotkao se za Vogue dok je narod ginuo... Zelenski je zanimljiv lik jer već duže vrijeme oko njega postoje žustre rasprave koje su plod isključivo ukrajinskog i savezničkog PR-a s jedne strane i neprijateljske propagande s druge strane. Jednima je najhrabriji europski lider koji neustrašivo brani zapadnjačke vrijednosti, a drugima je korumpirani masovni zločinac koji pitomu istočnu Europu pretvara u woke pakao. Slušam to već dugo i moram priznati da niti u jednom trenutku nisam "popio" ništa od toga. Najbizarnije je bilo kako mu se predbacivalo da stalno "prosi" i "popuje". Na njegovom mjestu, i ja bih prosio i popovao ako će mi to donijeti oružje ili novac za obranu zemlje. Zelenski je u mojim očima bio i ostao bitan faktor koliko mu glavni saveznici daju da bude bitan. Zato sam i očekivao i davno najavljivao da će se mimo njega sjesti za stol s Rusima, što nije u redu, ali je posljedica odnosa snaga u ovome ratu. Zelenski bez Europe i Amerike je poput mene u ringu s 10 MMA boraca - objavio je Mijić na Facebooku te nastavio:

- Sad je pomno sagrađeni imidž Zelenskoga u Europi i Americi brana onome što se očito mora dogoditi da bismo imali mir. Neustrašivi vođa koji je najavljivao borbu do zadnjega ne predaje veliki dio teritorija niti ključne resurse. Branitelj zapadnjačkih vrijednosti ne uzmiče pred Putinom. Pa ga se mora malo drukčije portretirati, pogotovo u Americi. Zelenski, odnosno ono što je zapadni mainstream od njega napravio, smeta trenutnim planovima Trumpove administracije. Zato ili će poljubiti prsten ili bi mogao biti uklonjen. Što se on više opire, to će ga više gaziti i tako osnaživati ruski narativ, a s druge strane, ako se ne opire, tko zna što će morati potpisati. Pred našim se očima događa izbor između totalnog rata i nepravednog mira (koji možebitno vodi u nove sukobe). Jadna li nam majka.