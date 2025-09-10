Masovna panika na europskom aerodromu: 21 putnik se požalio na zdravstvene probleme, ljudi padali u nesvijest

Na londonskom aerodromu Heathrow jučer poslijepodne nastala je panika nakon što se 21 putnik na Terminalu 4 požalio na zdravstvene tegobe. Zbog sumnje na prisutnost opasnih tvari, dio zračne luke je evakuiran, no hitne službe nisu pronašle nikakve tragove štetnih materijala, piše The Guardian.

Iz Metropolitanske policije kasnije su poručili kako bi se moglo raditi o slučaju masovne histerije, što potvrđuju i pojedini stručnjaci. Sociolog s novozelandskog Sveučilišta u Aucklandu, dr. Robert Bartholomew, objasnio je da je riječ o vjerojatnoj epizodi masovne psihogene bolesti povezane s tjeskobom.

Takvi slučajevi nisu rijetkost. Primjeri se bilježe i u suvremenom svijetu, od školskih dvorana do javnih prostora. Postoje dva glavna oblika – motorički, koji uključuje pojavu tikova i grčeva, te onaj izazvan tjeskobom, gdje simptome potiče doživljaj prisutnosti otrovnog agensa. Tipični znakovi su glavobolja, ubrzano disanje, vrtoglavica i nesvjestica, a simptomi najčešće nestaju unutar nekoliko minuta. Upravo se takav scenarij, smatra Bartholomew, dogodio i na Heathrowu.

Ovo nije prvi incident povezan sa zračnim lukama. Sličan slučaj zabilježen je 2005. u Melbourneu, kada se 57 osoba razboljelo nakon dojave o nepoznatom plinu. Istraživanja su pokazala da se dio navodnih kemijskih incidenata može objasniti masovnom psihogenom bolešću.

Profesor Simon Wessely s King’s Collegea u Londonu ističe da je prerano za konačne zaključke, no ako se ne pronađu tragovi štetnih tvari, riječ bi mogla biti upravo o tom fenomenu. Bartholomew naglašava da se ne radi o mentalnom poremećaju, već o kolektivnoj stresnoj reakciji utemeljenoj na vjerovanju. „Simptomi su stvarni, iako uzrok leži u zajedničkom psihološkom doživljaju situacije“, zaključuje.