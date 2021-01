Maskiran i naoružan pištoljem odnio novac i tramvajske karte

Za pet razbojstva osumnjičen je 20-godišnjak, priopćila je zagrebačka policija. Sumnjiči ga se da je tijekom listopada 2020. maskiran i naoružan pištoljem došao do kioska na Gupčevoj zvijezdi te do trgovine na Ribnjaku gdje je zaposlenicama zaprijetio pištoljem i potom otuđio novac.

Isto se tako sumnja da je u prosincu 2020. također maskiranog lica i uz prijetnju pištoljem, došao do kioska u Ulici kneza Branimira i do trgovine na Maksimirskoj cesti, gdje je otuđio novac i tramvajske karte. Nadalje, u listopadu 2020. u Ulici Petra i Tome Erdodya, u trgovinu je, sumnja se, maskiran zaposlenici zaprijetio pištoljem, međutim, nakon što je zaposlenica izašla iz trgovine on je pobjegao ne otuđivši ništa. Ukupna šteta je 8590 kuna.