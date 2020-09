Maskirali se naočalama i medicinskim maskama, pa urara pretukli, prijetili mu nožem te ga vezali

Dvojica muškaraca u dobi od 49 i 40 godina, koji su uhićeni 9. rujna malo nakon što su u Rijeci orobili urarsko- zlatarsku radnju iz koje su odnijeli satove i nakit vrijedne 120.000 kuna, završili su u istražnom zatvoru Županijskog suda u Rijeci. Određen im je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i zbog opasnosti od ponavljanja djela. Nakon uhićenja ispitani su na policiji i tužiteljstvu te je protiv njih pokrenuta istraga.

Sumnjiči ih se da su 9. rujna u popodnevnim satima ušli u jednu urarsko-zlatarsku radnju u Rijeci. Bili su maskirani, odnosno preko lica su imali zaštitne medicinske maske i sunčane naočale. Prišli su vlasniku radnje, kojeg su bez ikakvog povoda počeli udarati rukama i nogama. Srušili su ga na pod, a zatim su mu i zaprijetili nožem te ga vezali prije no što su iz radnje pobjegli sa zlatom i satovima. No nedugo nakon toga su nađeni i uhićeni, a kod sebe su imali is ve što su ukrali.