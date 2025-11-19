Statičar o Vjesniku: 'Ne možemo garantirati sigurnost nikoga tko ulazi u zgradu'

Nakon požara koji se dogodio u Vjesniku, postavlja se pitanje sigurnosti. Svi odgovori i sigurnosne preporuke trebali bi biti jasni krajem ovog ili početkom sljedećeg tjedna. Napravit će se dodatna analiza kako bi se vidjelo koliko je zgrada oštećena i na koji način će se sanirati. 'Pregled se obavio i vani s dronovima , što od vatrogasaca, što od civilne službe. I naravno, ulazili smo u zgradu i pregledavali oštećenja. Šteta je takva da se ne može garantirati sigurnost nikoga tko ulazi u zgradu.', rekao je Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo za HRT. Oko zgrade će biti potrebno ograničiti kretanje. 'Opseg se mora ograničiti, zabrana prilaska i samoj zgradi i blizini te zgrade, jer opasnost opadanja predmeta il nekog djelomičnog strukturalnog urušavanja je moguća, rekao je Uroš. Spomenuo je da bi bilo dobro postaviti skelu, platno ili mrežu, ali da to ugrožava sigurnost jer iziskuje radove. 'Opasnost od rušenja je mala, ali postoji', dodao je. Zasad je cilj napraviti kvalitetno ispitivanje i nadzor.

Prema njegovim riječima, intenzitet požara bio je veći na katovima s arhivskom građom, pa će učiniti sve što je potrebno da inspekcija MUP-a što prije napravi očevid. 'Nismo kompetentni, niti znamo o uzrocima požara, jednostavno smo primijetili na nekim katovima, pogotovo tamo gdje je arhivska građa, da je intenzitet požara bio puno veći nego na drugim katovima i to se i odrazilo na kvalitetu strukturalnih elemenata na tim katovima', rekao je.