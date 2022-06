Marić: Rezervirao sam jeftiniji smještaj, ponudili su mi luksuzniji; Novaković: Povjerenstvo će ispitati i te Marićeve navode

Ministar financija Zdravko Marić komentirao je danas svoje ljetovanje u luksuznom hotelu u Malom Lošinju za koje je platio znatno nižu cijenu. Naime, prema navodima portala Oštro, Marić je za sebe, suprugu i sina boravak u apartmanu platio 291 euro za noć, umjesto više od tisuću eura za noć, koliko inače stoji smještaj u kojem je ministar odsjeo s obitelji. Ministar je kazao da je on rezervirao jeftiniji smještaj, no da mu je sam hotel zatim ponudio luksuzniji smještaj za istu cijenu. Dodao je da takve situcije nisu nimalo neobične niti rijetke, odnosno da se stalno događaju.

- Ja na tu odluku nisam utjecao niti sam to tražio. Privatno, i puno prije nego sam bio ministar, nije mi se jedanput dogodilo, ne samo u Hrvatskoj nego i vani, da dobijete nekakvu višu kategoriju. Govorim fakte i činjenice. I ta situacija, unapređenje smještajne jedinice, ne dovodi me niti bi me ikad dovelo u bilo kakav vezani, zavisni položaj prema toj osobi, odnosno prema toj grupaciji. Kao i da govorimo o nekoj aviokomapniji, što je također nerijetki slučaj. Ne događa se to svima i nije to isključivo vezano samo za nekoga tko je ministar - kazao je danas Marić, kako su prenijeli mediji. A na upit je li to zapravo indirektan dar koji kao dužnosnik nije smio primiti, uzvratio je: “Vidjet ćemo što će Povjerenstvo reći".

Stoga upitamo predsjednicu Povjerensva za odlučivanje o sukobu interesa Natašu Novaković što ona kaže.

- Predmet koji se odnosi na ministra financija Zdravka Marića, vezano uz ljetovanje u hotelu Bellevue u vlasništvu tvrtke Jadranka d.d., je u radu. Povjerenstvo je od hotela Bellevue 25. svibnja 2022. zatražilo dokumentaciju te će nakon što prikupi sve potrebne podatke i dokumentaciju odlučiti o osnovanosti pokretanja postupka. Napominjemo da Povjerenstvo na radnim sastancima odlučuje o predmetima, odnosno osnovanosti pokretanja ili nepokretanja postupka, ovisno o njihovoj spremnosti za odlučivanje, ali i starosti, odnosno redoslijedu zaprimanja. Vezano za današnju izjavu ministra Marića, Povjerenstvo će ispitati i te navode - reče nam Nataša Novaković.