Maras: U SDP-u sam volontirao četiri godine. Svoje obitelji, SDP-a i sebe se ne mogu odreći

Nakon što je u jučerašnjoj emisiji Otvorenog profesorica Smiljana Leinert-Novosel komentirala stanje u SDP-u te kazala kako se bivši član Gordan Maras ''pokušava vratiti u stranku jer mu je egzistencija vezana uz SDP'', oglasio se i sam Maras.

Podsjećamo, Maras je nedavno izbačen iz stranke SDP, a u ponedjeljak smo objavili kako je zatražio da ga se ponovno upiše u stranku jer smatra kako ''nije kriminalac te da voli SDP''. Ponovno se oglasio na Facebooku, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

''[SVOJE OBITELJI, SDP-a I SEBE SE NE MOGU ODREĆI!]

Vidim jučer promašen komentar gospođe koju inače cijenim. Smiljana Leinert Novosel govori u Otvorenom da se ja želim vratiti u stranku zbog toga što mi je egzistencija vezana uz SDP. Potpuno krivo.

Ja nisam niti ušao u stranku zbog egzistencije, nego zbog ideje i ljudi koji su u njoj. Četiri godine sam od 1997. svaki dan kao student volontirao kada stranka još nije bila ni blizu vlasti. Osnivao organizacije i upoznavao ljude.

Volontirao, četiri godine 10 sati dnevno, naglašavam, a ne kao neki koji su otkrili socijaldemokraciju pred kraj svojih četrdesetih i onda preko SDP-a, Bere, Zvaneta, Peđe ili mene (jer im nije bitno preko koga će to ostvariti) traže svoj put do uspjeha. Meni SDP zbog posla ne treba. U politici sam ostavio traga. Pristojno sam situiran, mogu raditi i zaraditi, imam obitelj i vjerujte mi kruha neću ostati gladan.

Vratiti se u SDP želim zbog vas, naših birača, članica i članova. Želim se vratiti zbog toga što sam jako emotivna osoba i ne mogu se odreći 24 godine svog života kada sam se davao 24/7 preko noći. Ne želim se odreći sebe.

Da nisam takav zaboravio bi SDP već odavno, ali ja to ne mogu. Nadam se da me razumijete gospođo Smiljana Leinert Novosel. Za vas koji me podržavate svih ovih godina sam siguran da me razumijete!

Evo jedna slika volontera Marasa u SDP-u iz devedesetih kojih se, što se tiče SDP Hrvatske, sa nostalgijom sjećam'', napisao je.