Maras prozvao SDP: Ne igrajte se sa našim sudbinama

Predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras oštro je prozvao vodstvo SDP-a u statusu na Facebooku. Poziva svoju stranku da ponudi suvislu alternativu Peđi Grbinu. Uvjern je kako SDP s pravim kandidatom može pobijediti na izborima.

Foto: Gordan Maras/Facebook "Ok sada je dosta šale jer situacija nije nimalo bezazlena. Neću više u svojim komentarima spominjati Peđu Grbina. To je gubitak vremena. Politički on nema nikakvu perspektivu, odlučio je sebe i svoju nerealnu ambiciju staviti na prvo mjesto. Nikakav Alex Braun ga neće spasiti. To je baćenih 2 mil. HRK za nečiju fiks ideju dok za izbore u Splitu stranka nema novca.

Moj poziv ide prema vodstvu SDP Hrvatske. Ne igrajte se sa našim sudbinama. Nije nam svejedno u kakvoj ćemo zemlji živjeti. Ponudite suvislu alternativu i nemojte brinuti o tome tko će završiti u Saboru. Izbori su pred nama, bliži su nego mislite. Možete imati lidera koji će dobiti izbore.

Mirela Ahmetović SDP, Kristina Ikić Baniček, Mišo Krstičević, Ivana Marković, Biljana Borzan, Zvonimir Mršić, Sabina Glasovac, Tonino Picula... svi od navedenih mogu dobiti Plenkovića, ali Grbin ne može. On je gotov i ruši rejting SDP-a. Zar vam 7% u Zagrebu i 5% u Splitu nisu dovoljna opomena? Ostane li sve ovako i vi ćete biti odgovorni. Molim vas učinite nešto radi građana Hrvatske, radi SDP-a. Želim sve najbolje svojoj zemlji, građanima, vama osobno i svojoj stranci" napisao je Maras.