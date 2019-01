Maras podnio kaznenu prijavu DORH-u zbog Tomićeva prelaska u Bandićev klub

Predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras potvrdio je u ponedjeljak da je Državnom odvjetništvu (DORH) podnio kaznenu prijavu zbog prošlogodišnjeg prelaska SDP-ova zastupnika Radenka Tomića u Klub zastupnika Bandićeve Stranke rada i solidarnosti u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

Maras je na konferenciji za novinare rekao da je podnio kaznenu prijavu DORH-u jer je Tomić prešao u Bandićev klub nakon što su mu zaprijetili smanjenjem plaće. Ustvrdio je kako raspolaže saznanjima da se Tomić požalio kolegama u Gradskoj skupštini da mu je egzistencija ugrožena, a problemi su mu prestali kada je prešao Bandiću.

Kako to da je storniran ugovor s manjom plaćom

"DORH treba ispitati kako to da je Tomić dobio ugovor s manjom plaćom, kako to da je taj ugovor nakon toga storniran i kako to da sada sve funkcionira, a jedino što se promijenilo je Tomićev prelazak iz SDP-a u klub Milana Bandića", rekao je Maras.

Komentirajući medijske napise da je Tomićeva kćer zaposlena u ZET-u, najavio je kako će tražiti popis svih novozaposlenih u Zagrebačkom holdingu. Zapošljavanje u gradskim tvrtkama članova obitelji onih koji prijeđu Bandiću česta je pojava, a gradske tvrtke odavno služe za političko zapošljavanje, ustvrdio je Maras.

Na konferenciji održanoj zagrebačkom naselju Peščenica Maras je upozorio na problem nelegalnih odlagališta otpada u Zagrebu i pozvao Bandića na hitnu sanaciju odlagališta pokraj okretišta III. Struge.

"Divlje odlagalište otpada na Peščenici na Strugama je kritično, treba ga sanirati u što skorijem roku", kazao je Maras i dodao da se na tom području, pored okretišta autobusa u ulici III. Struge, redovito odlaže građevinski otpad u blizini obiteljskih kuća te nasada voća i povrća.

"Dosadašnje akcije nisu dale nikakvog rezultata, a ovo je odlagalište na gradskoj zemlji", kazao je SDP-ov zastupnik u gradskoj skupštini Matej Mišić koji je pozvao komunalne redare da nadziru zemljište na kojemu se odlaže otpad.

"Krstičević treba dati ostavku"

Na pitanje o odustajanju od kupnje borbenih aviona F-16 Barak Maras je komentirao kako je taj posao fijasko, a Vlada Andreja Plenkovića najnesposobnija Vlada koju je Hrvatska imala od samostalnosti.

"Da ministar obrane Damir Krstičević ima imalo morala i da Plenković ima imalo odgovornosti, Krstičević bi podnio ostavku, a Plenković bi ga smijenio", kazao je Maras,

Podsjetio je kako je prije nekoliko mjeseci Krstičević nudio usluge zaštite neba Sloveniji i Albaniji.

"Kada ćemo biti u stanju zaštiti nebo Albanije ako sada nismo u stanju to napraviti ni u Hrvatskoj, s obzirom na ovaj neuspjeli 'posao stoljeća'", rekao je Maras.

