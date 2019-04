UŽIVO U Jasenovcu više od 1000 ljudi: 'Vjerujemo da će sljedeće godine biti jedna kolona'

Koordinacija židovskih općina u RH, Srpsko narodno vijeće, Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske i Savez Roma “Kali Sara” danas održavaju komemoraciju u sjećanje na proboj jasenovačkih logoraša 22. travnja 1945. godine. U Jasenovcu se okupilo više od tisuću ljudi.

Najsnažnije udruge nacionalnih manjina iz čijih je redova najveći broj žrtava jasenovačkog logora četvrtu godinu zaredom imaju vlastitu komemoraciju, a službenu državnu komemoraciju u nedjelju će bojkotirati.

Komemoracija je počela okupljanjem sudionika kolone sjećanja kod Memorijalnog muzeja Spomen područja Jasenovac.

- Vjerujemo da će sljedeće godine biti samo jedna kolona - kazao je predsjednik SABH-a Franjo Habulin.

Prve razdvojene kolone sjećanja u Jasenovcu su održane 2016. godine, kada je HDZ vodio Tomislav Karamarko, a kao povod razdvajanju tada se navodio “marš na Vijeće za elektroničke medije” koji je predvodio tadašnji HDZ-ov koalicijski partner HSP AS. Karamarka je uskoro na čelu stranke zamijenio Andrej Plenković, no kolone su ostale razdvojene zbog spomen-ploče s natpisom “za dom spremni”. Razlozi za odvojene kolone nadalje su se samo množili, no ove godine bilo je nekih naznaka da bi se konačno mogla održati jedinstvena službena komemoracija.

U Vladi je održano i nekoliko sastanaka, no zajednički jezik ipak se nije uspio naći, a predstavnici manjinskih zajednica nakon propasti pregovora ponavljali su optužbe o prešutnom toleriranju povijesnog revizionizma. – Mi ne možemo biti u istoj koloni dok se izjednačavaju žrtve, naglašavam, Bleiburškog polja i rasnih zakona NDH i logora Jasenovac.

Dok je Za dom spremni jednima ustaški pozdrav, a drugima prihvatljiv unatoč ustavnim i zakonskim odredbama i odluci Suda Vijeća Europe u Strasbourgu – objašnjavao je predsjednik Koordinacije židovskih općina Ognjen Kraus. Predsjednik SABH-a Franjo Habulin uvjeren je, međutim, kako je Plenkovićeva Vlada poduzela prve korake u pravom smjeru i da će se u budućnosti ipak naći zajednički jezik.

– Mislim da je premijer Plenković učinio dobro što nas je pozvao da razgovaramo o problemima koji su se gomilali u zadnjih 20-30 godina, no šteta da je sastanak održan tako kasno, on se trebao dogoditi mjesecima ranije – komentirao nam je jučer Habulin. Ipak, ističe kako je jedino razgovorom moguće doći do rješenja pa poziva da se, unatoč odvojenim kolonama, razgovori nastave čim prođu komemoracije. A kad je riječ o razlozima bojkota državne komemoracije, Habulin ističe kako oni nisu nimalo apstraktni i ponavlja kako Vladi zamjeraju relativizaciju ustaških zločina i sotonizaciju antifašističke borbe na čelu s Josipom Brozom Titom. Kao dokaz da je tomu tako, navodi i događaje iz Splita od 10. travnja kada su HOS-ovci predvođeni Markom Skejom uzvikivali “za dom spremni”, zasad nekažnjeno.