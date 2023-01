Maloljetniku obećao posao i u automobilu ga počeo dirati, osuđen uvjetno

Općinski sud u Varaždinu osudio je 44-godišnjaka na šest mjeseci zatvora, uvjetno na godinu dana, jer je počinio bludnu radnju nad 17-godišnjakom 21. studenog 2018., između 21 i 21.45 sati, u automobilu uz kanal rijeke Drave. Kako bi zadovoljio svoj spolni nagon u više je navrata, kako piše u presudi, otvorenim dlanom prelazio po mladićevoj lijevoj nozi, od koljena prema gore, mimo njegove volje.

Kad je dlanom došao do njegova spolovila, mladić mu je maknuo ruku i govorio da to ne radi i neka ga pusti. Na kraju je 44-godišnjak zaustavio vozilo i upitao ga mogu li se malo podružiti i pomaziti, što je kod mladića izazvalo osjećaj poniženosti, ugroženosti i straha, pa je iskočio iz vozila i pobjegao. Mladić je ispričao da je odrađivao poslijepodnevnu praksu u ugostiteljskom objektu u kojem je bio i okrivljenik sa svojim prijateljima. Okrivljenik mu je platio sok i cijelo vrijeme mu govorio kako je dobar dečko, lijep i pametan. Kad je završio s praksom i krenuo kući, muškarac je pušio na terasi i čekao ga. Nagovarao ga je da ode s njim na piće i tvrdio da ima posao za njega kod prijatelja u kuhinji za 200 kuna po danu, pa je predložio da odu u Varaždin pogledati taj restoran. Skrenuo je s ceste do kanala i počeo ga dirati.

Nakon što je uspio pobjeći, otišao je do ugostiteljskog objekta i upitao konobaricu kako se muškarac kojeg je znao samo po nadimku, zove. Ime i prezime zapisao je na papirić, otišao kući, sve ispričao roditeljima i rekao da nazovu policiju. Okrivljenik je ispričao da je sjedio u ugostiteljskom objektu i vidio mladića u kuhinji.

Poznavao ga je iz viđenja jer žive u istoj ulici. Nikad prije nisu razgovarali. Branio se da je mladić sve izmislio, da ne zna što mu je "puhnulo u glavu". Rekao je da je čuo da je dečko uzimao droge i da se hvalio da će zbog prijave dobiti puno novca. Mladićev otac je na suđenju rekao da je sin bio vidno uznemiren, potresen i u suzama. Za okrivljenika je čuo da se u selu priča da je pedofil i da za žrtve bira osobe s mentalnim poteškoćama, kao što je njegov sin. Mladić nije zatražio stručnu pomoć jer ga je sram o tome pričati, iako su ga roditelji na to nagovarali. Odselio se jer mu je bilo pretraumatično ostati živjeti u susjedstvu s okrivljenikom i raditi u ugostiteljskom objektu u koji dolaze okrivljenik i njegovi prijatelji. Bojao se, veli, dobacivanja.

Video: Njemačka policija 15-ak minuta pokušavala zaustaviti Teslu, vozač je spavao