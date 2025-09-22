Maloljetničko nasilje u zagrebačkoj Dubravi: Veliki sastanak policije, ravnatelja škola i gradskih službi

Činjenica je da se virus afričke svinjske kuge proširio i da će trebati donositi i malo radikalnije mjere, poručio je u ponedjeljak ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavivši kako će u suzbijanju virusa policija pružiti podršku te nadzirati kontrolu prolaza u pojedinim područjima. "Policija je dio Nacionalnog stožera koje vodi Ministarstvo poljoprivrede. Tu su ključni veterinari, a policija i Civilna zaštita su potpora kad je u pitanju organiziranje punktova i kontrola prolaza na određenom području", kazao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova govoreći o aktivnostima policije u suzbijanju afričke svinjske kuge koja se širi na istoku Hrvatske.

Virus je otkriven i na farmi Belja u Sokolovcu, gdje je 10.000 svinja, stoga je ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade David Vlajčić, koji je preuzeo rukovođenje Stožerom, najavio pojačane granične kontrole, uspostavu punktova i strože kazne za one koji svjesno šire bolest. Zajedničkom koordinacijom Stožera, veterinara, policije, Civilne službe, Državnog inspektorata, a možda u nekom trenutku i vojne logistike, siguran je, dodao je ministar Božinović, da ćemo se uspjeti izvući iz ove situacije. "Činjenica je da se virus proširio i da će trebati donositi i malo radikalnije mjere", poručio je.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava ranije je doveo u pitanje prirodu proboja virusa na velike farme te izrazio sumnju da se protiv Hrvatske vodi specijalni rat. Na pitanje istražuje li tu mogućnost policija, Božinović je kazao kako o tome ne može govoriti. " Čak i da imam takvih saznanja ne bih ih mogao podijeliti s vama, a nemam ih", rekao je.

Policija prijavila šest maloljetnika zbog nasilja

Na pitanje novinara o maloljetnicima i valu nasilju u zagrebačkoj Dubravi, ministar je otkrio kako je policija detektirala i prijavila pritvorskom nadzorniku ili centrima za socijalni rad njih šest. Troje ih je starije od 14, a troje mlađe od 14 godina. "Policija je pojačano prisutna, ona je bitna, ali ne treba biti sama u svemu tome. Zato je za sutra iniciran sastanak sa svim ravnateljima osnovnih škola na tom području, na koji su pozvane i gradske institucije. Mi u svakom slučaju dajemo svoj maksimum, želimo proniknuti u dubinu problema i potaknuti sve da daju svoj obol da se zajedno to iskoordinira. Jer, kad dođe stvar do policije, onda smo već zakasnili, propustili smo puno stvari, od kojih su ponajmanje one u domeni policije", ocijenio je.

O akciji Europola: Ovisi se o dobroj volji pružatelja digitalnih usluga

Govoreći o otkrivanju seksualno zlostavljane djece na internetu - akciji Europola u kojoj je sudjelovala i hrvatska policija - ministar Božinović je naglasio kako država, nažalost, nema alate niti je u mogućnosti otkrivati ovakve slučajeve već ovisi o dobroj volji pružatelja digitalnih usluga, tzv. providera.

"U toj su međunarodnoj akciji sudjelovale policije iz 20-ak zemalja i otkriven je 51 slučaj seksualnog zlostavljanja djece na internetu. I hrvatska je policija participirala i otkrila dva slučaja u kojima su osobe iz RH. Policije ovdje ovise o materijalima koje će im dostupnima učiniti provideri u digitalnom svijetu, bez njih policija niti ima alata niti je u mogućnosti otkrivati ovakve slučajeve. Dakle, nikada država nije kroz svoje institucije skidala ili pratila ono što se događa u internetskom svijetu jer jednostavno takvih kapaciteta nemamo", poručio je.

Imaju ih, dodao je, samo pružatelji usluga, a nažalost, ne surađuju svi s policijom na ovaj način. Stoga, EU pokušava to regulirati, rekao je. "Mi ovisimo o dobroj volji tih kompanija, a ovo je prevažno, preosjetljivo i prebitno pitanje jer su to djeca koja se sama braniti ne mogu i mi želimo stvoriti pravni okvir koji će omogućiti pružateljima usluga u internetskom svijetu pravnu osnovu kako bi policiji dostavljali već detektirane i isfiltrirane sadržaje na temelju kojih policija može pokrenuti istraživanja", ustvrdio je.

Ministar je izjavu dao nakon što je sudjelovao na predstavljanju istraživanja i okruglog stola pod nazivom "Ubojstva žena u Republici Hrvatskoj", a povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. "To je način na koji ozbiljne institucije šalju poruke koje su znanstveno utemeljene. Puno truda je ovdje uloženo, ne samo u otkrivanju i provođenju kriminalističkih istraživanja, već oko toga koji su uzroci, gdje sve kao društvo trebamo staviti naglasak jer se to ne događa odjednom i iz vedra neba", istaknuo je.

Dodao je kako je rješavanje ove problematike i analiza nasilnog ponašanja zadaća, osim obitelji i policije, i školskog, zdravstvenog i pravosudnog sustava. "Nažalost, istraživanja pokazuju ono što pokazuju, međutim, njihova vrijednost je da nam pokazuju kako se boriti s ovom problematikom ubuduće. O brojkama ne želim, Hrvatska nije među zemljama koje prednjače, dapače, prije nekoliko godina smo bili država s najmanje ubojstava žena u EU, ali ponavljam - i jedno ubojstvo žene je previše", naglasio je.