Maloljetničko nasilje u zagrebačkoj Dubravi: Veliki sastanak policije, ravnatelja škola i gradskih službi

Činjenica je da se virus afričke svinjske kuge proširio i da će trebati donositi i malo radikalnije mjere, poručio je u ponedjeljak ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavivši kako će u suzbijanju virusa policija pružiti podršku te nadzirati kontrolu prolaza u pojedinim područjima. "Policija je dio Nacionalnog stožera koje vodi Ministarstvo poljoprivrede. Tu su ključni veterinari, a policija i Civilna zaštita su potpora kad je u pitanju organiziranje punktova i kontrola prolaza na određenom području", kazao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova govoreći o aktivnostima policije u suzbijanju afričke svinjske kuge koja se širi na istoku Hrvatske.
Virus je otkriven i na farmi Belja u Sokolovcu, gdje je 10.000 svinja, stoga je ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade David Vlajčić, koji je preuzeo rukovođenje Stožerom, najavio pojačane granične kontrole, uspostavu punktova i strože kazne za one koji svjesno šire bolest. Zajedničkom koordinacijom Stožera, veterinara, policije, Civilne službe, Državnog inspektorata, a možda u nekom trenutku i vojne logistike, siguran je, dodao je ministar Božinović, da ćemo se uspjeti izvući iz ove situacije. "Činjenica je da se virus proširio i da će trebati donositi i malo radikalnije mjere", poručio je.
Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava ranije je doveo u pitanje prirodu proboja virusa na velike farme te izrazio sumnju da se protiv Hrvatske vodi specijalni rat. Na pitanje istražuje li tu mogućnost policija, Božinović je kazao kako o tome ne može govoriti. " Čak i da imam takvih saznanja ne bih ih mogao podijeliti s vama, a nemam ih", rekao je.
Policija prijavila šest maloljetnika zbog nasilja
Na pitanje novinara o maloljetnicima i valu nasilju u zagrebačkoj Dubravi, ministar je otkrio kako je policija detektirala i prijavila pritvorskom nadzorniku ili centrima za socijalni rad njih šest. Troje ih je starije od 14, a troje mlađe od 14 godina. "Policija je pojačano prisutna, ona je bitna, ali ne treba biti sama u svemu tome. Zato je za sutra iniciran sastanak sa svim ravnateljima osnovnih škola na tom području, na koji su pozvane i gradske institucije. Mi u svakom slučaju dajemo svoj maksimum, želimo proniknuti u dubinu problema i potaknuti sve da daju svoj obol da se zajedno to iskoordinira. Jer, kad dođe stvar do policije, onda smo već zakasnili, propustili smo puno stvari, od kojih su ponajmanje one u domeni policije", ocijenio je.
O akciji Europola: Ovisi se o dobroj volji pružatelja digitalnih usluga
Govoreći o otkrivanju seksualno zlostavljane djece na internetu - akciji Europola u kojoj je sudjelovala i hrvatska policija - ministar Božinović je naglasio kako država, nažalost, nema alate niti je u mogućnosti otkrivati ovakve slučajeve već ovisi o dobroj volji pružatelja digitalnih usluga, tzv. providera.
"U toj su međunarodnoj akciji sudjelovale policije iz 20-ak zemalja i otkriven je 51 slučaj seksualnog zlostavljanja djece na internetu. I hrvatska je policija participirala i otkrila dva slučaja u kojima su osobe iz RH. Policije ovdje ovise o materijalima koje će im dostupnima učiniti provideri u digitalnom svijetu, bez njih policija niti ima alata niti je u mogućnosti otkrivati ovakve slučajeve. Dakle, nikada država nije kroz svoje institucije skidala ili pratila ono što se događa u internetskom svijetu jer jednostavno takvih kapaciteta nemamo", poručio je.
Imaju ih, dodao je, samo pružatelji usluga, a nažalost, ne surađuju svi s policijom na ovaj način. Stoga, EU pokušava to regulirati, rekao je. "Mi ovisimo o dobroj volji tih kompanija, a ovo je prevažno, preosjetljivo i prebitno pitanje jer su to djeca koja se sama braniti ne mogu i mi želimo stvoriti pravni okvir koji će omogućiti pružateljima usluga u internetskom svijetu pravnu osnovu kako bi policiji dostavljali već detektirane i isfiltrirane sadržaje na temelju kojih policija može pokrenuti istraživanja", ustvrdio je.
Ministar je izjavu dao nakon što je sudjelovao na predstavljanju istraživanja i okruglog stola pod nazivom "Ubojstva žena u Republici Hrvatskoj", a povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. "To je način na koji ozbiljne institucije šalju poruke koje su znanstveno utemeljene. Puno truda je ovdje uloženo, ne samo u otkrivanju i provođenju kriminalističkih istraživanja, već oko toga koji su uzroci, gdje sve kao društvo trebamo staviti naglasak jer se to ne događa odjednom i iz vedra neba", istaknuo je.
Dodao je kako je rješavanje ove problematike i analiza nasilnog ponašanja zadaća, osim obitelji i policije, i školskog, zdravstvenog i pravosudnog sustava. "Nažalost, istraživanja pokazuju ono što pokazuju, međutim, njihova vrijednost je da nam pokazuju kako se boriti s ovom problematikom ubuduće. O brojkama ne želim, Hrvatska nije među zemljama koje prednjače, dapače, prije nekoliko godina smo bili država s najmanje ubojstava žena u EU, ali ponavljam - i jedno ubojstvo žene je previše", naglasio je.
Bitno da ste, nakon tri ssta što je bio napisan, izbrisali članak iz Našica, gdje je četvero maloljetnika izudarala rukama i nogama 24-godišnjaka, za čiji život se liječnici bore u Našičkoj bolnici. Zakasnili ste i sa sastancima sa ravnateljima osnovnih škola, jer su oni vapili 20-ak godina i tražili zaštitu od samih nasilnih učenika i njihovih "roditelja", koji su imali svoje viđenje statusa svoje djece i njihovih ocjena. Školski sustav je tako ispao iz "igre" o odgoju mladeži, jer će, ako ih poneki roditelj prijavi za ne pedagoške mjere ili slabiju ocjenu, završiti na disciplinskoj komisiji. Sjećamo se slučaja od prije nekoliko godina. Tako da većina naših mladih, a oni su u velikoj većini, koji su kvalitetno odgajani u obitelji, školskom sustavu i u svome društvu, strepi od manjine, koju treba preuzeti sustav za socijalnu skrb i preodgoj.