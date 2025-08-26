Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PRITVOREN 29-GODIŠNJAK

Maloljetnici nudio joint, slao joj eksplicitne poruke, dogovorio s njom sastanak pa dobio - batine

Foto: Pixsell/FREEPIK
1/2
VL
Autor
Ivana Jakelić
26.08.2025.
u 16:47

29-godišnjak je kazneno prijavljen te pritvoren zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela

Zbog mamljenja djece radi zadovoljenja spolnih potreba kazneno je prijavljen 29-godišnji Iračanin koji duže vrijeme živi i radi u Hrvatskoj. Sumnjiči ga se da je na širem zagrebačkom području radi seksa vabio maloljetnicu mlađu od 15 godina. On i ona se poznaju iz viđenja, a prethodno joj je u nekoliko navrata nudio da s njim puši joint, što bi ona ponekad prihvatila. No uskoro joj je počeo slati poruke preko interneta, a te su poruke s vremenom postajale sve eksplicitnije.

Uskoro se ohrabrio pa ju je pozvao i da se sastanu, no sastanak nije prošao kako je očekivao. Jer maloljetnica nije došla sama, već je povela prijatelje koji su Iračanina pretukli pa je završio u bolnici.

A kada se doznalo što je radio, kazneno je prijavljen te pritvoren zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela jer je po neslužbenim informacijama već prijavljivan za druga kaznena djela. 
Novi prosvjed u Benkovcu: 'Bez obzira što je festival odgođen, mi mišljenje ne mijenjamo'
Ključne riječi
djeca maloljetnica

Komentara 1

Pogledaj Sve
SL
Sludničari
16:44 26.08.2025.

Izgon!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još