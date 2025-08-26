Maloljetnici nudio joint, slao joj eksplicitne poruke, dogovorio s njom sastanak pa dobio - batine

Zbog mamljenja djece radi zadovoljenja spolnih potreba kazneno je prijavljen 29-godišnji Iračanin koji duže vrijeme živi i radi u Hrvatskoj. Sumnjiči ga se da je na širem zagrebačkom području radi seksa vabio maloljetnicu mlađu od 15 godina. On i ona se poznaju iz viđenja, a prethodno joj je u nekoliko navrata nudio da s njim puši joint, što bi ona ponekad prihvatila. No uskoro joj je počeo slati poruke preko interneta, a te su poruke s vremenom postajale sve eksplicitnije.

Uskoro se ohrabrio pa ju je pozvao i da se sastanu, no sastanak nije prošao kako je očekivao. Jer maloljetnica nije došla sama, već je povela prijatelje koji su Iračanina pretukli pa je završio u bolnici.

A kada se doznalo što je radio, kazneno je prijavljen te pritvoren zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela jer je po neslužbenim informacijama već prijavljivan za druga kaznena djela.