Malena Petra prvi je zahvat imala sa samo devet dana, a njezino liječenje stajat će 700 tisuća kuna

Petra Kursan vesela je i nasmijana 10-mjesečna djevojčica, no od druge je djece razlikuje to što su bolnice njezin drugi dom od rođenja. Pri porođaju su joj primijećeni teški deformiteti donjih udova te je utvrđeno da ima teški invaliditet IV. stupnja i ukupno šest dijagnoza.

Bez nekoliko operacija i stalnih ortoza nikad neće hodati, a njezini roditelji, Iva i Krešo, žele samo da djevojčica ima normalno djetinjstvo. Petrine dijagnoze su teške i zahtijevaju operacije - infantilna torakolumbalna skolioza, kongenitalni pes ekvinovarus stopala IV (stiff-stiff), kongenitalna luksacija lijevoga kuka, teška displazija desnoga kuka, kontraktura desnoga koljena, subluksacija desnoga koljena, pišu 24sata.

- Prognoza je da bi liječenje trajalo šest-sedam godina. Kad smo pitali doktora hoće li hodati i kad, odgovor je bio da ne zna jer je ona težak slučaj. Rekli smo: 'Idemo, borba nas čeka'. I svaki smo tjedan putovali u Zagreb, objašnjava majka Iva čija je kćer prvi zahvat, korigiranje stopala prema metodi Ponseti, i prvo gipsanje imala sa samo devet dana.

- Sedam tjedana nakon rođenja bila je gipsana sedam puta. Nakon toga je uslijedio zahvat kidanja tetiva Ahilovih peta pa ortoze, koje je nosila 23 sata, a jedan sat bio je za vježbe, terapije i kupanje. Iako će možda nekima zvučati čudno, Petra se zbog svega toga prvi put okupala s tri mjeseca. Doktor je u travnju ponovno rezao tetive Ahilove pete i tetive oko koljena, a ortoze je nosila samo noću, objašnjava Iva.

Foto: Privatni album

Sljedeća operacija bila bi tek s dvije do tri godine pa su roditeljima kroz glavu prolazila brojna pitanja. Nisu znali kako će sjediti, puzati, šetati... Odlučili su da moraju krenuti dalje i tražiti pomoć.

- Počeli smo sve više istraživati te smo na savjet roditelja koji svoju djecu liječe u Njemačkoj, u dječjoj specijaliziranoj ortopedskoj bolnici koja se nalazi u općini Aschau, potražili drugo mišljenje. I hvala Bogu da jesmo. Petra 8. studenog već ima dogovorenu operaciju koljena koja je hitna, ali moramo čekati da napuni godinu dana. Bit će to zahtjevna operacija, ali prognoze i nada u oporavak su dobre, navodi Iva

Oporavak nakon operacije ondje će trajati šest mjeseci te će Petru ortoza podignuti na noge. Postoji i mogućnost da se stopala isprave ortozama, bez operacije.

Petrinu majku šokiralo je i to da se dvije operacije koje je njezina kći dosad imala u Hrvatskoj, u Njemačkoj uopće ne rade na malim bebama, a ortoze koje je dosad nosila ondje doktori također ne preporučuju. Doktori u Njemačkoj vjeruju da bi malenoj kuk mogli operirati kad napuni dvije godine.

- Mi smo morali ići dalje i spasiti svoje dijete, a za to trebamo pomoć. Prva operacija stoji 64.000 kuna, no tu su i mnogi drugi troškovi, za koje ni ne znamo koliki su točno. Jedna ortoza je od 37.500 do 75.000 kuna i mijenja se svakih godinu dana, a koliko će ostale operacije koštati, iz bolnice ne mogu unaprijed govoriti. Moj boravak s djetetom u bolnici je 340 kuna po danu, a samo nakon prve operacije bit ćemo hospitalizirani 10 dana. Dosad smo prikupili 190.000 kuna i novac za prvu operaciju imamo. Nakon razgovora s bolnicom i roditeljima druge djece, prema našim procjenama, cjelokupno liječenje stajat će nas oko 700.000 kuna, no bolnica nam ne može dati preciznu cifru dok ne vide kako će se oporavak i liječenje razvijati i koliko će još operacija trebati. S druge strane, mi u bolnicu ne možemo doći ako osam dana prije ne podmirimo račun, navodi majka Iva koja završava studij. Ona i Krešo, koji radi kao zaštitar, imaju i trogodišnji djevojčicu Martu.

Roditelji će tražiti da HZZO pokrije barem dio troškova za djevojčicu. Kako bi što prije prikupila novac za liječenje, Iva je otvorila i Facebook grupu "I Petra bi htjela hodati", gdje dijeli informacije o Petrinu liječenju. Otvoren je i račun za posebne namjene, na kojem prikuplja donacije.

Pomoći možete uplatom na račun IBAN: HR6024020063104000791

SWIFT/BIC: ESBCHR22

Erste bank d.d.

Vlasnik računa: Iva Ćaleta

Adresa: Šibenik

Opis plaćanja: Donacija za Petru

Model: 00