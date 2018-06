Maknimo Bernardića, neka nas v. d. šefa vodi do izbora novog

U Davoru Bernardiću smo svi pogriješili. Mislili smo da će izrasti u kvalitetnog političara, da će raditi na sebi, da će uspjeti stvari promijeniti. Prošlo je godinu i pol dana otkako je postao šef SDP-a i ništa, ali baš ništa nije napravio.

Najbolje bi za SDP bilo da cijelo vodstvo sjedne i da stranku preuzme netko od potpredsjednika koji bi potom u roku od šest mjeseci raspisao nove izbore u stranci s jednim jedinim kandidatom jer nove “ratove” mi ne možemo izdržati. Ovaj scenarij priželjkuje jedan član vodstva SDP-a, koji je do sada slovio kao osoba na strani Davora Bernardića, a u svom stavu nije osamljen.

Izbori su kontaminirani

Još neki članovi vodstva SDP-a s kojima smo razgovarali smatraju da je krajnje vrijeme da se Bernardiću kaže da odstupi i da mu se pokuša naći nasljednik, a ta kritična masa raste iz dana u dan. Situacija je, kažu, neizdrživa, a osim što stranci neprestano pada rejting i što im šef radi gaf za gafom, porastu kaosa kumovalo je i sve što se događa na izborima za županijske organizacije, koji bi trebali biti gotovi do kraja lipnja i koji su, kažu izvori, duboko kontaminirani.

– Sve što se na terenu događa radi se kako bi Davor Bernardić dobio još jedan mandat nakon što doživi poraz na budućim izborima, bilo parlamentarnima bilo onima za EU izbore – kaže izvor iz SDP-a.

Osim iz Predsjedništva stranke, Bernardiću se navodno sprema i udar s lokalne razine. Naši izvori s kojima smo razgovarali uvjeravaju nas da se na terenu već okupljaju nezadovoljni ugledni članovi stranke, među kojima su i neki načelnici i gradonačelnici, a kojima je plan, nakon što izbori u stranci budu gotovi, dakle za otprilike mjesec dana, javno istupiti i zatražiti nove izbore za šefa.

Da su to spremni podržati, jučer nam je potvrdio i jedan SDP-ov načelnik te jedan SDP-ov gradonačelnik, koji kaže da nakon svega nikako ne vidi budućnost za SDP s Bernardićem na čelu.

– Njegova se smjena mora dogoditi. Nema sreće s njime – kaže naš izvor.

Impuls za promjene

Realizira li se takva inicijativa s lokalne razine, ona bi svakako, drži jedan član Predsjedništva SDP-a, bila dodatni poticaj vodstvu da se odluči na promjenu.

– Promjena čelnog čovjeka za upravljačem može biti impuls za promjene u pozitivnom smjeru. Ostane li Bernardić, nema nam spasa. Sve je manje ljudi u vodstvu koji mu drže stranu. Vrijeme za reakciju polako prolazi – kaže naš izvor iz vodstva.

I on, kao i njegov kolega iz Predsjedništva, drži da se u slučaju novih izbora za šefa stranke treba postići dogovor o jednom kandidatu i da se ne bi odmah trebalo ići i u izbore za članove Predsjedništva i Glavnog odbora jer bi to dovelo do produbljivanja tenzija s obzirom na situaciju u stranci.

S druge strane, ima i onih koji i dalje misle da su sve ove priče i pokušaji “pucnji u prazno” i da Davor Bernardić na mjestu predsjednika SDP-a može biti miran do izbora za Europski parlament.

– Traju izbori za županijske organizacije i normalno je da ima tenzija. Bitno je da to prođe u relativno dobrom ozračju. Na nekoliko se mjesta zakrvilo, ali ništa što se ne da srediti. Nadam se da su ti izbori zadnja instancija na kojoj ćemo se baviti sami sobom i da ćemo se nakon toga početi baviti politikama koje se pripremaju – kaže naš izvor iz SDP-a, koji jako dobro poznaje situaciju u vodstvu stranke. Poručuje i kako ostanak ili neostanak Davora Bernardića na čelu SDP-a u ovom trenutku ovisi o jednoj osobi, i to primorsko-goranskom županu i potpredsjedniku stranke Zlatku Komadini.

– Bez njega se kritična masa ne može stvoriti, a on to neće napraviti prije euroizbora – kaže naš izvor. A razlog je za to, dodaje, jednostavan – ne postoji druga osoba oko koje se većina može okupiti.