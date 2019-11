Majka ostala zaprepaštena kada je vidjela što je u ponudi školskog fotografa

Britanka Sam Walker koja se nedavno preselila u SAD ostala je u šoku kada je vidjela što je uključeno u cijenu fotografiranja u školi koju njezina osmogodišnja kćer pohađa.

Sam radi kao televizijska novinarka u Phoenixu u saveznoj državi Arizoni, a na Twitteru je objavila fotografiju računa na kojem je objašnjeno što učenici dobivaju u sklopu školskog fotografiranja.

Naime, fotograf nudi izbjeljivanje zubi i uklanjanje mrlja s lica kao i ujednačavanje tonusa kože.

The girls have their school photo today and there is the option to AIRBRUSH the picture! There are two levels offered!! What the....?! Have complained! What 8 yr old needs to be paranoid about an “uneven skin tone” pic.twitter.com/6BGCx3FRZ9