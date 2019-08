Majka joj uzela mobitel, tinejdžerica se preko ovog kućnog uređaja priključila na internet

Današnja tehnologija uistinu je čudesna, a u to se uvjeravamo svaki dan.

Dok se prije na internet moglo ići samo preko računala, danas je malo uređaja koji nemaju tu mogućnost. Naime, jedna je djevojka tvitala preko svoga pametnog hladnjaka.

Djevojka po imenu Dorothy na Twitteru je objavila kako joj je majka uzela pametni telefon jer je tijekom kuhanja uzrokovala manji požar.

– Rekla mi je da sam ometena pa me stavila u kaznu na dva tjedna – priznala je djevojka na Twitteru na koji je otišla preko svog Nintenda. Kada je majka to shvatila, oduzela joj je Nintendo, ali i Wii preko kojeg je tinejdžerica također koristila društvene mreže.

Kada je ostala bez svih gadgeta, sjetila se da u kući imaju pametni hladnjak.

– Ne znam hoće li se ovo objaviti, razgovaram sa svojim hladnjakom, koji vrag. Mama mi je uzela sve uređaje – tvitala je djevojka.

I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again.