Majka iz Dubrovnika traži polusestru svoje kćeri u Frankfurtu: Djevojčica ocu piše poruke no on ju ne želi niti čuti

Natali iz Dubrovnika ima 11 godina i živi s majkom Antonijom (37). Otac, Alen (53) još od prije rođenja ne želi imati veze s njom, a dugo ju nije htio niti priznati. Natalina majka sada pokušava kontaktirati Alenovu odraslu kćer Vanessu, koju je djevojčica upoznala prije nekoliko godina, kako bi polusestre stupile u kontakt.

Natali svog oca mnogo voli, čemu su dokaz brojne SMS poruke i pisma koja mu je slala, no Alen se odazvao samo jednom, na njen deseti rođendan, kada ju je nazvao na mobitel. Obećao joj je da će ju doći posjetiti, no nakon tog poziva već više od godinu dana nije se javio, ispričala je Antonija za Fenix magazin. Djevojčica je bila shrvana kada je shvatila da joj se otac neće tako skoro ponovno javiti, pa je majku zamolila da pronađe njenu polusestru Vanessu. "Rekla mi je kako želi kontakt makar s njom kad je otac već ne želi" otkrila je tužno Antonija.

Alen i ona upoznali su se u Dubrovniku 2011. kada je Antonija imala 26 godina, a on 42. Alen je porijeklom iz Slavonije, no već tada je živio u Frankfurtu gdje se nalazi i danas. Kaže da je bila "mlada, naivna i zaljubljena do ušiju" te je Alenu sve povjerovala kada je o bivšoj supruzi govorio loše, a njoj obećavao zajednički život u Frankfurtu. "Oboje smo željeli dijete i svjesno krenuli u to" tvrdi Antonija. Kada je ostala trudna, Alen je prvotno bio sretan, no to se ubrzo promijenilo. Naime, njegova je majka, prema Antoniji, od početka protiv njihove veze, pa tako i protiv djeteta. "Njegova majka mu je napunila glavu pričom kako sam ja puno mlađa od njega te kako ću ga kad tad napustiti, ostaviti… Nakon tih uvjeravanja svoje majke, počeo me je nagovarati na abortus" ispričala je potresena Antonija, koja pobačaj niti tada nije smatrala opcijom.

Kaže da ju je Alen ostavio kada je shvatio da će stvarno roditi, a ubrzo nakon počeo je govoriti da dijete nije njegovo. Nakon što se Natali rodila, Antonija je htjela DNK testom dokazati da je on otac, no i nakon četiri sudska ročišta, Alen se nije pojavio na utvrđivanju očinstva, uz razne izlike. Tada je odlučila da će kontaktirati njegovu bivšu suprugu kako bi dobila drugu stranu priče.

Kada su počele pričati, kazala je Antonija, ubrzo je shvatila da je žena posve drukčija od onoga kako ju je Alen opisao. Ubrzo su dogovorile da ona i njena kćerka Vanessa dođu u Dubrovnik kako bi se polusestre upoznale. Jedini uvjet bio je da Antonija ništa o posjetu ne kaže Alenu, kojeg se njegova bivša supruga boji. Antonija ju je pokušala nagovoriti da se bori za alimentaciju, no žena joj je odgovorila da je lako tako govoriti kada si "1500 kilometara udaljena od njega". Alen je ipak, kroz sudske spise, došao do informacije da su se njegove obitelji upoznale, nakon čega je počeo prijetiti bivšoj supruzi koja se iz straha više nije usudila putovati u Hrvatsku, pa su se djevojčice posljednji puta vidjele kada je Vanessa imala 11, a Natali četiri godine.

Antonija od svoje tužbe nije odustala pa je tako Alenovo očinstvo napokon utvrđeno, a naloženo mu je i da plaća alimentaciju, no on je to izbjegavao na mnoge načine sve dok mu sud nije zaprijetio zatvorom. Pokušala je kontaktirati i baku svog djeteta, Alenovu majku koja također živi u Frankfurtu, no niti ona nije željela imati kontakt s unukom, zbog čega očajna majka sada ponovno traži Vanessu, koja bi sada trebala imati 20 godina te kao odrasla osoba odlučiti želi li kontakt s Natali.

"Svaki dan govori koliko bi je željela razgovarati sa svojom polusestrom, plače i piše joj pisma koja ostaju kod nje, jer ne zna na koju adresu ih poslati. U školi pričaju o svojim obiteljima, nekad je upitaju za njezinu obitelj, ona kaže kako ima oca i sestru, ali šuti kad je pitaju kako joj tata ili sestra izgledaju. Kad dođe kući, plače. To su traume koje ne želim svojoj kćeri" ispričala je Antonija, koja ne vjeruje da će se Alen ikada promijeniti, no nada se kako će njena kćer uspjeti ostvariti kontakt s barem jednim članom obitelji.

"Njih su dvije u istoj situaciji. Koliko sam čula, niti ona nema kontakt s ocem. Molim je neka se javi jer je ovdje u Dubrovniku čeka jedna djevojčica, njezina polusestra koja je toliko voli i želi. Moja kćer moli ljude koji možda poznaju Vanessu M. neka joj prenesu koliko je želi čuti i vidjeti, moli je neka se javi" zamolila je majka.

VIDEO: Detalji užasa u Sisku: Čuo se jak tresak i plač, mještani u šoku. U tragediji poginuli vlasnik obrta i radnik