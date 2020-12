Majka hvatala članove kartela koji su joj ubili kćer: Nakon pet godina istrage je i ona ubijena

Majka čiju su kćer oteli i ubili pripadnici meksičkog narko kartela Los Zete više ih je godina pratila i lovila, no njezina je misija završila njezinim ubojstvom.

Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez iz San Fernanda postala je jedna od najvećih aktivistica za nestalu djecu, nakon što je njezina kći Karen Alejandra Salinas Rodriguez oteta 2012. godine. Članovi kartela tražili su tisuće dolara otkupnine kako bi je vratili, no unatoč suradnji obitelji, Karen je ubijena, a njeni posmrtni ostaci nađeni na napuštenom ranču dvije godine kasnije.

Miriam se koristila raznim lažnim identitetima, lažnim pištoljima i prerušavala se da bi na kraju uspjela locirati, uhvatiti i ispitivati nekoliko članova kartela. Njezina je potraga rezultirala hvatanjem najmanje deset kriminalaca, piše Daily Mail.

Nakon što je od doušnika dobila informaciju, Miriam je, naoružana pištoljem, među prodavačima sunčanih naočala na meksičkoj granici jednog od muškaraca. Držala ga je na nišanu pištolja sat vremena dok nije stigla policija.

Dok je još tražila kćer, razgovarala je s jednim članom Los Zete. Za to je vrijeme čula da ga netko preko radio veze zove - Sama. Satima je pretraživala društvene mreže dok nije našla jednu fotografiju na kojoj je bio tagiran. Na toj je fotografiji bila i žena odjevena u uniformu prodavaonice sladoleda koju je potom tjednima promatrala iako je bila udaljena dva sata od njezina doma. Do prodavaonice je jedan dan došao muškarac s kojim je razgovarala pa ga je pratila do njegove kuće i zapisala adresu.

U tom je periodu upoznala jednog policajca koji joj je htio pomoći, ali dok je stigao nalog za uhićenje, muškarac Sama je već napustio grad. U rujnu 2014. godine njen sin Luis prepoznao ga je u svojoj trgovini u kojoj je prodavao šešire. Pozvao je policiju koja ga je potom uhitila.

Njezina je misija prekinuta njezinom likvidacijom na Majčin dan 2017. godine kada je ispred kuće upucana s 12 metaka. Pronašao ju je suprug, a jedan policajac koji joj je pomogao ispričao je kako nikad nije vidio da neki civil vodi istragu kao što ju je vodila ona.

"Pregledao sam njene dokumente. Detalji i informacije koje je uspjela prikupiti i to potpuno sama su nevjerojatni. Bila mi je čast pomoći joj koliko sam mogao", rekao je.